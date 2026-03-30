Lunin se machaca para lo que viene

Saray Calzada 30 MAR 2026 - 19:08h.

Lunin ha compartido un vídeo en sus redes sociales entrenando en su día libre

La posible revolución del Real Madrid en el mercado de fichajes con diez jugadores señalados para salir

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El Real Madrid vuelve a afrontar un momento crucial de la temporada sin su portero titular. Courtois no es un portero cualquiera. El belga y sus paradas inexplicables dan puntos y títulos. Por delante en Champions le espera el Bayern de Munich en cuartos y en LALIGA se está disputado el trofeo con el FC Barcelona. En las próximas semanas no podrá contar con él y es Lunin el que nuevamente tendrá que dar un paso al frente.

El guardameta ucraniano ya estuvo defendiendo la portería blanca en la temporada 2024 y acabó con dos trofeos. La final de la Champions no la disputó él porque ya Courtois estaba recuperado, pero sí hizo intervenciones para que el equipo acabara disputando el trofeo.

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Lunin se ha quedado en Madrid en este parón de selecciones y ha compartido un vídeo en sus redes en donde quiere mostrar a los madridistas que lo está dando todo para que no echen de menos a Courtois, aunque eso será difícil. "Disfruta con el descanso, disfruta con el trabajo", dijo en Instagram junto al vídeo.

Lunin se arremanga

El portero ha tenido unos días de descanso como el resto de sus compañeros hasta el martes, pero ha mostrado que no ha parado en sus vacaciones. El primer partido que tendrá que disputar es ante el Mallorca en Son Moix y después llega el Bayern de Munich.

En un primer momento se esperaba que Courtois estuviera recuperado para la vuelta ante el equipo alemán, pero desde 'ESPN' apuntan a que esto podría ser poco probable y que su baja se alargará algo más y es posible que el ucraniano tenga que disputar toda la eliminatoria de Champions. En medio hay dos partidos de LALIGA que el Real Madrid no puede descuidar ya que están a cuatro puntos y todavía hay posibilidades de que pueda remontar al FC Barcelona.