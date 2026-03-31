Obi Mikel 'empuja' a Enzo Fernández al Real Madrid: "El Chelsea no es un trampolín"

Miguel Casado 31 MAR 2026 - 08:39h.

El deseo del argentino parece ser vestir de blanco

El Real Madrid sólo tiene 3,4 millones en efectivo

Compartir







El futuro de Enzo Fernández está más en el aire que nunca. El centrocampista argentino parece tener claro que quiere salir del Chelsea, pese a tener contrato hasta junio de 2032 y ya se ha dejado querer por varios clubes. Las declaraciones del jugador invitan a pensar que su deseo principal es vestir de blanco en la próxima temporada y la necesidad de mediocampistas en el Real Madrid 'hace hueco' para su llegada.

Durante este parón de selecciones de marzo, el propio atleta deslizó que le gustaría "conocer y vivir en España" y, concretamente, habló de la capital. "Me gusta mucho Madrid. Es parecido a Buenos Aires", decía durante un directo en Kick.

PUEDE INTERESARTE Lunin se machaca para lo que viene

Sus amigos y compañeros de escena, conscientes de la situación del jugador, le vacilaban al 'colocarle' en Getafe, Rayo Vallecano o Atlético de Madrid, pero todos en la habitación sabían cuál es el destino deseado por Enzo.

PUEDE INTERESARTE Los tres regresos en los que ya trabaja el Real Madrid

Obi Mikel, muy duro con Enzo Fernández

Eso sí, en Stamford Bridge no sentaron bien esas palabras. Obi Mikel, exjugador blue y frecuente crítico con el Real Madrid, ha hablado más recientemente en un podcast sobre los rumores en torno a Fernández y ha sido muy contundente con sus palabras.

"Esto es el Chelsea, no un trampolín para fichar por otro equipo", sentenciaba el nigeriano. "Si tu corazón ya está en Madrid, no deberías vestir de azul. En el Chelsea, jugábamos por el escudo, no por un futuro traspaso…", aseguraba y 'empujaba' al jugador argentino a abandonar Londres.

Durante esta temporada, Enzo Fernández se ha consolidado como una de las piezas fijas en el Chelsea. Tanto con Enzo Maresca, como con Liam Rosenior, el de San Martín ha liderado la sala de máquinas. Prueba de ello, los más de 3.600 minutos que lleva a sus espaldas.

En ese tiempo, además, ha dejado ver la pegada que tiene: 12 goles y 6 asistencias, unas cifras muy buenas para un centrocampista e incluso pivote.