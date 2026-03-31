Jorge Morán 31 MAR 2026 - 14:00h.

El presidente de la FIFA quiere a Irán en el Mundial 2026

El gesto de la selección de Irán recordando a las niñas asesinadas en el bombardeo a una escuela en Minab

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La presencia de Irán en el Mundial 2026 sigue en el aire. Aunque desde el país aseguraron en primera instancia su negativa a jugar el torneo internacional, en las últimas semanas se han acercado las posturas gracias a una posible solución que pasa por México. Pese a ello, la situación sigue sin resolverse y mientras hay otros países que esperan su oportunidad de aceptar el cambio.

Una situación que preocupa a la FIFA a tan sólo unos meses de la disputa. Aunque desde el organismo apuntan a que las intenciones son que Irán participe, la solución sigue sin llegar y es el propio Gianni Infantino el que se compromete a asegurar su presencia.

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Gianni Infantino y la presencia de Irán en el Mundial 2026

Durante una entrevista a la cadena mexicana N+ Univision, el presidente de la FIFA fue preguntado por la presencia de Irán en Estados Unidos, México y Canadá, a lo que no dudó en abrirle las puertas. "Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D: solo hay un plan A. Irán representa a su pueblo, tanto a los que viven en Irán como a los que viven en el extranjero", comenzó diciendo.

El conflicto bélico con Israel y Estados Unidos ha provocado la negativa de Irán a jugar los partidos en el territorio estadounidense. Y aunque desde México abren las puertas, la FIFA todavía no ha aclarado esa posibilidad. Pese a ello, Infantino aseguró que el país iraní participaría 'en las mejores condiciones posibles', aunque reconoció que 'la situación es muy complicada'.