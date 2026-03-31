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Gianni Infantino abre las puertas del Mundial 2026 a Irán: "Queremos que juegue"

Infantino junto a Donald Trump
Infantino junto a Donald Trump. Cordon Press
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La presencia de Irán en el Mundial 2026 sigue en el aire. Aunque desde el país aseguraron en primera instancia su negativa a jugar el torneo internacional, en las últimas semanas se han acercado las posturas gracias a una posible solución que pasa por México. Pese a ello, la situación sigue sin resolverse y mientras hay otros países que esperan su oportunidad de aceptar el cambio.

Una situación que preocupa a la FIFA a tan sólo unos meses de la disputa. Aunque desde el organismo apuntan a que las intenciones son que Irán participe, la solución sigue sin llegar y es el propio Gianni Infantino el que se compromete a asegurar su presencia.

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Donald Trump e Infantino con la Copa del Mundo
Donald Trump e Infantino con la Copa del Mundo. Cordon Press

Gianni Infantino y la presencia de Irán en el Mundial 2026

Durante una entrevista a la cadena mexicana N+ Univision, el presidente de la FIFA fue preguntado por la presencia de Irán en Estados Unidos, México y Canadá, a lo que no dudó en abrirle las puertas. "Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D: solo hay un plan A. Irán representa a su pueblo, tanto a los que viven en Irán como a los que viven en el extranjero", comenzó diciendo.

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El conflicto bélico con Israel y Estados Unidos ha provocado la negativa de Irán a jugar los partidos en el territorio estadounidense. Y aunque desde México abren las puertas, la FIFA todavía no ha aclarado esa posibilidad. Pese a ello, Infantino aseguró que el país iraní participaría 'en las mejores condiciones posibles', aunque reconoció que 'la situación es muy complicada'.

La selección de Irán celebrando un gol
La selección de Irán celebrando un gol. Europa Press
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