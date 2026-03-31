David Torres 31 MAR 2026 - 10:31h.

Las entradas han durado cinco minutos

Así es la camiseta retro que lucirá el Valencia CF en la Jornada 31 ante el Elche

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ValenciaLas entradas visitantes para el Elche-Valencia CF; encuentro de la Jornada retro de LALIGA apenas han durado unos minutos.

El Valencia CF jugará el sábado 11 de abril (16:15 horas) el partido de la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS frente al Elche CF, en el que los valencianistas buscarán una victoria que les acerque a Europa. Desde este martes 31 de marzo se podrían adquirir las entradas de público visitante para acompañar al equipo en el Martínez Valero por un precio de 30 euros. Las casi 700 entradas disponibles se han agotado en apenas unos minutos.

La relación entre clubs permitió que el Valencia CF dispusiera 697 entradas para llenar la gradería visitante del Estadio Manuel Martínez Valero una temporada más y la afición ha respondido. Aprovechando que es puente en la Comunidad Valenciana, los seguidores che no han fallado. Respondía así el Elche al Valencia CF, que en el partido de ida le dio algunas entradas más a los ilicitanos dada la cercanía entre ciudades.

Una jornada muy especial

Cabe recordad que la jornada será especial. LALIGA celebrará del 10 al 13 de abril de 2026 la primera Jornada Retro de su historia, una acción inédita en el fútbol profesional europeo en la que 38 clubes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF. El Valencia CF vestirá para ese choque una camiseta especial.

El Valencia CF lucirá una camiseta naranja imitando a la tercera equipación que ya vistió en la temporada 91-92. Es una prenda que evoca aquel icónico diseño del Valencia CF y PUMA que comenzaba a consolidar el color naranja entre nuestras señas de identidad y que a lo largo de las últimas décadas ha sido protagonista de algunos de los momentos más especiales de nuestra historia".