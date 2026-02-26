MARVEL MaXimum Collection: el legado retro de los superhéroes regresa a consolas y PC

Gustavo Maeso 26 FEB 2026 - 12:30h.

Seis clásicos imprescindibles del arcade, los 8 y los 16 bits reunidos en una edición definitiva de la mano de Limited Run Games

Marvel Cosmic Invasion, pura recreativa noventera como placer culpable

Compartir







Tal vez no llegaba a la calidad gráfica que nos ofrecerá Marvel: Lobezno cuando llegue el róximo septiembre, pero en la década de los noventa del siglo pasado ya disfrutábamos de lo lindo con videojuegos basados en las viñetas de la Casa de las Ideas. Y algunos de los títulos más icónicos de aquella época van a llegar ahora en una ambiciosa recopilación para consolas y PC. Se trata de MARVEL MaXimum Collection, un pack que nace de la colaboración entre Marvel Games, Limited Run Games y Konami Digital Entertainment, y llegará próximamente a Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

La lista es así de potente: X-Men: The Arcade Game, Captain America and The Avengers, Spider-Man/Venom: Maximum Carnage, Venom/Spider-Man: Separation Anxiety, Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge y Silver Surfer. Un bonito ejercicio de preservación histórica y, al mismo tiempo, una carta de amor a quienes crecimos leyendo las 'grapas' de Marvel y jugando entre recreativas, cartuchos y mandos de 16 bits.

MARVEL MaXimum Collection reúne seis títulos emblemáticos lanzados originalmente en máquinas arcade, NES y consolas de 16 bits. Y lo mejor es que en algunos de los títulos se incluye las distintas versiones que vieron la luz: aquí encontramos todas las iteraciones principales, tanto de recreativa como en formato doméstico. Una decisión que aplaudimos, porque permite comparar estilos, mecánicas y diferencias técnicas entre plataformas. ¿Te acuerdas la decepción que te llevabas al probar una versión de consola del mismo juego que conocías del arcade? Pues eso. Pero a la vez era tan bonito...

PUEDE INTERESARTE Los 6 mejores consejos para arrasar en Marvel Cosmic Invasion

X-Men: The Arcade Game (Arcade)

La colección incluye la versión arcade de X-Men: The Arcade Game, el mítico beat ’em up cooperativo que marcó a toda una generación en los salones recreativos. Volvemos a elegir entre Cíclope, Lobezno, Tormenta, Coloso, Rondador Nocturno o Dazzler para enfrentarnos a Magneto y su ejército.

La gran novedad es el multijugador online para hasta seis jugadores, una característica que moderniza la experiencia sin alterar su espíritu cooperativo. Si alguna vez soñamos con completar la máquina recreativa sin depender de un puñado de monedas, ahora tenemos la oportunidad.

Capitán América y los Vengadores (Arcade, Mega Drive, NES)

Otro de los pilares es Captain America and The Avengers, disponible en su versión arcade y en sus adaptaciones para Sega Mega Drive/Genesis y NES. Controlamos a Capitán América, Iron Man, Ojo de Halcón y Visión en una aventura de acción directa que combinaba espectacularidad y cooperación.

La versión arcade apostaba por un enfoque más cinematográfico y vibrante, mientras que la edición de NES ofrecía una reinterpretación más cercana al plataformas clásico. Aquí podemos redescubrir ambas y apreciar cómo cada hardware condicionaba diseño y ritmo.

Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (Super Nintendo, Mega Drive)

Basado en uno de los crossovers más populares del cómic, Spider-Man/Venom: Maximum Carnage regresa en sus versiones de Super Nintendo y Sega Genesis/Mega Drive. Volvemos a recorrer las calles de Nueva York enfrentándonos a una avalancha de enemigos al ritmo de una inolvidable banda sonora de 16 bits.

La diferencia cromática entre la versión de Super Nintendo y el tono más oscuro de Genesis vuelve a estar presente. Podemos alternar entre ambas para experimentar matices visuales y sonoros que marcaron debates en los años 90.

Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (Super Nintendo, Mega Drive)

La secuela directa, Venom/Spider-Man: Separation Anxiety, también forma parte del paquete en sus ediciones de 16 bits. Aquí podemos jugar en solitario o en cooperativo local, enfrentándonos a la Fundación Vida y a los descendientes de Matanza.

La experiencia amplía la fórmula beat ’em up con más variedad de enemigos y una ambientación más oscura, reflejando la evolución del tono en los cómics de la época.

Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge (Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Gear)

En Spider-Man/X-Men: Arcade's Revenge nos adentramos en la retorcida “Murderworld” de Arcade. La colección incluye no solo las versiones de Super Nintendo y Mega Drive, sino también las ediciones portátiles de Game Boy y Game Gear, una mirada fascinante al Marvel portátil de principios de los 90.

Silver Surfer (NES)

Por último, se suma Silver Surfer, uno de los shoot ’em ups más desafiantes que pisaron NES. Famoso por su dificultad extrema y por una banda sonora considerada entre las mejores del catálogo de 8 bits, sigue siendo un reto mayúsculo incluso hoy.

Además del contenido jugable, la colección incorpora características pensadas para el jugador actual:

Archivos digitales con escaneos en alta resolución de cajas, manuales y anuncios originales.

con escaneos en alta resolución de cajas, manuales y anuncios originales. Reproductor musical para disfrutar de todas las bandas sonoras en formato chip-tune.

para disfrutar de todas las bandas sonoras en formato chip-tune. Rebobinado y guardado en cualquier momento , ideal para superar las zonas más difíciles.

, ideal para superar las zonas más difíciles. Opciones de visualización, incluyendo filtros CRT para recrear la experiencia televisiva de los 90.

MARVEL MaXimum Collection es, en esencia, un museo interactivo del videojuego superheroico. Una oportunidad para que quienes crecieron en recreativas revivan sensaciones y para que los jugadores más jóvenes descubran cómo se forjó el legado digital de estos superhéroes.