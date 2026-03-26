Mega Man Star Force Legacy Collection: un viaje al pasado con doble pantalla

Un pack con los siete RPG de la saga Force Legacy que nos devuelve la esencia de Nintendo DS

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Hasta siete juegos reunidos en tres títulos conformaron la saga Star Force de Mega Man, aquellas entregas del RPG exclusivas de Nintendo DS que bebían directamente de la tradición de Battle Network de Game Boy Advance. Una saga que explotó al máximo la fórmula con el añadido de la doble pantalla de la portátil, pero que tal vez sólo alcanzó una gran fama en territorio nipón.

Mega Man Star Force Legacy Collection llega ahora en un pack en formato digital para todas las plataformas modernas y lo hace precisamente para rescatar aquella magia de DS para permitirnos revivir, o descubrir por primera vez, una de las ramas más peculiares del universo Mega Man.

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Muchos crecimos con Battle Network, pero no todos dimos el salto a Star Force. Ahora, con esta recopilación, podemos explorar cómo evolucionó aquella fórmula de RPG táctico con cartas, trasladada a una perspectiva diferente y con nuevas ideas… algunas más acertadas que otras.

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Un RPG portátil y táctico de los 2000

Lo primero que sentimos al empezar es ese choque tan familiar entre lo que recordamos y lo que realmente eran estos juegos. Star Force mantiene ese ADN tan característico: combates en cuadrícula, construcción de mazos con cartas (aquí llamadas Battle Cards) y ese ritmo que mezcla acción en tiempo real con pausas estratégicas. Pero también introduce cambios importantes, como la vista en tercera persona tras Mega Man, que aporta dinamismo, aunque limita el espacio táctico a solo tres casillas.

Aun así, es fácil dejarse llevar. Hay algo especial en recorrer estos mundos digitales, en alternar entre la realidad y las ondas EM, en leer esos diálogos cargados de ingenuidad y “poder de la amistad” tan propios de mediados de los 2000. Nos transporta directamente a otra época.

Eso sí, no todo ha envejecido igual de bien. El ritmo narrativo sigue siendo extremadamente pausado y la estructura de “explora, combate, repite” se hace evidente con el paso de las horas. Pero incluso ahí hay un componente casi reconfortante: esa repetición forma parte del recuerdo, de lo que eran los RPG portátiles de entonces.

Una colección que respeta (demasiado) el pasado

Capcom ha optado por una preservación bastante fiel, lo cual tiene un doble filo. Por un lado, es admirable cómo han adaptado el sistema de doble pantalla a controles modernos, permitiéndonos alternar entre interfaces de forma intuitiva (dejado pulsado el gatillo izquierdo del mando la pantalla secundaria pasa al primer plano). Es, probablemente, uno de los mejores ejemplos de cómo traer juegos de Nintendo DS a plataformas actuales.

Además, se han añadido mejoras muy bienvenidas: opciones de accesibilidad, ajustes en la dificultad, posibilidad de modificar encuentros, mejorar recompensas o incluso activar ayudas como curación automática. Todo esto hace que la experiencia sea más flexible y menos exigente para quienes no tienen el tiempo de antaño.

También hay mucho contenido extra: galería, música, ilustraciones… ese tipo de añadidos que convierten la colección en un pequeño museo interactivo para los más fans.

Pero esa fidelidad también deja al descubierto ciertas costuras. La repetición de enemigos, la estructura algo rígida y algunos sistemas que hoy resultan algo tediosos (como la gestión de las cartas) siguen ahí, intactos. Y, en el caso del público español, hay un “pero” importante: la ausencia de traducción al castellano. Los textos están en inglés o japonés, lo que puede alejar a parte de los jugadores.

Aun así, hay algo entrañable en todo esto. No es una reinvención, es un rescate. Y como tal, viene con todo lo bueno… y lo menos bueno también.

Donde la colección intenta actualizarse es en sus modos online. Mega Man Star Force Legacy Collection incluye multijugador con partidas clasificatorias, ránkings, enfrentamientos con amigos o con matchmaking y la posibilidad de intercambiar cartas con otros jugadores. Sin embargo, la ausencia de juego cruzado entre plataformas limita bastante la experiencia.

Conclusiones

Mega Man Star Force Legacy Collection es, ante todo, una cápsula del tiempo. Una recopilación que nos permite mirar atrás y entender cómo una saga intentó evolucionar en una de las consolas más creativas de su generación. No es perfecta, ni pretende serlo. Pero no se puede negar que tiene alma. Para quienes vivieron la era de Nintendo DS, es un billete directo a la nostalgia.

Plataforma analizada: PlayStation 5

Lo mejor:

Una recopilación generosa con 7 versiones y mucho contenido

Opciones modernas que mejoran la experiencia original

Excelente adaptación de la doble pantalla

Lo peor:

Sin traducción al castellano

Ritmo y estructura repetitivos