Juan Pérez 03 MAR 2026 - 12:42h.

Cinco presentaciones para darle continuidad a un inicio del año prometedor

Resident Evil Requiem: una pesadilla moderna por las viejas calles de Raccoon City

El músculo de Capcom después de la brillantez de Resident Evil: Requiem es envidiable por la cercanía con otros dos grandes títulos como Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection y Pragmata. Con la necesidad de impulsar los dos últimos para marzo y abril, la compañía resalta un Capcom Spotlight para expresar con un evento todo lo que hay por delante con estos dos títulos además de novedades de Mega Man y Street Fighter.

El primer semestre de 2026 parece colonizado por Capcom a raíz no sólo del triunfo aplastante de Resident Evil: Requiem, sino también de la proyección para los dos próximos meses. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection está llamado a ser una revolución en el género a partir de su lanzamiento el 13 de marzo, por lo que el avance para el Spotlight debe ser el tráiler de lanzamiento con los últimos coletazos de historia, manejabilidad de los monstruos y sobre todo del combate.

Con una demo activa especialmente amplia, la variabilidad de las luchas, la recolección y la exploración son la base para entender este spin-off como una alternancia que sube el nivel de la saga y complementa al título numerado habitual. Puede ser uno de los juegos del año aunque ahora parezca difícil imaginar muchos contendientes al GOTY tras lo de Resident Evil y con GTA VI a la espera.

El segundo foco está puesto en Pragmata después de una larga penitencia repleta de retrasos que ahora despliega mucho interés de cara al 24 de abril de este año. La promesa de un vistazo más profundo del juego en cuanto a jugabilidad y mecánicas de combate promete enlazar lo que le falta a la demo descubierta. Sobre todo para aumentar las posibilidades vistas de la interacción entre el astronauta y la pequeña Diana.

En el listado de juegos previstos está Mega Man: Dual Override, la gran apuesta de la franquicia con una ventana de lanzamiento expuesta para 2027 en el que apunta a ser el punto diferencial. La aparición de los Robot Masters puede ser la sorpresa del evento, como también lo será la estela de Mega Man Star Force: Legacy Collection, otro recopilatorio que espera fecha definitiva para revisitar el clásico de Nintendo DS en las consolas actuales. El último guiño va directo a Street Fighter 6 para ampliar el horizonte de la tercera temporada.

No debe ser el epicentro de una sorpresa mayor ni de anuncios a lo grande con nuevos títulos, pero sí una confirmación para realzar el trabajo realizado hasta ahora, porque sin duda Capcom está liderando el año con el planteamiento de este primer semestre.

Los Horarios del Capcom Spotlight

Capcom aprovecha el horario nocturno en España para introducir su Spotlight a las 23.00h. de la tarde del jueves 5 de marzo, este es el inicio en todos los países de habla hispana.