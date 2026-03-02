Resident Evil Requiem: cómo abrir la puerta Luna, Sol y Estrella para salir de Rhodes Hill

Gustavo Maeso 02 MAR 2026 - 15:46h.

Uno de los lugares más icónicos de Resident Evil Requiem, y donde pasaremos buena parte de las horas del juego, es en la clínica de Rhodes Hill. Llegaremos a ella primero con Grace y luego con Leon y, tras las presentaciones y los sustos de rigor, tendremos ya una cosa clara (ya metidos en el papel de Grace): tenemos que escapar de este maldito centro médico y para ello hay que abrir una puerta que lleva al exterior, una puerta cerrada con tres símbolos (un sol, una luna y una estrella).

Las tres ‘llaves’ para insertar en los tres símbolos para conseguir abrir la puerta son tres cubos de cuarzo con sus correspondientes símbolos: el cuarzo solar, el cuarzo lunar y el cuarzo estelar. Los tres cuarzos están a buen recaudo dentro de tres máquinas que se encuentran en el interior de tres despachos repartidos por Rhodes Hill. Llegar a ellos tiene su propia complicación, porque la clínica es un laberinto infestado de enemigos. Pero cuando llegues a ellos, esta breve guía te ayudará a desbloquear las máquinas y obtener los preciados cuarzos.

Aquí te contamos dónde se encuentran las pistas que te darían las combinaciones, pero te facilitamos las propias combinaciones para ahorrarte algo de tiempo. Por supuesto, el texto a continuación está cargado de spoilers, así que no lo leas si prefieras descubrir todo por ti mismo.

La pista de dónde conseguir los cuarzos te la da el folleto del centro de pacientes que se encuentra en la oficina del guarda. En él puedes ver, junto a Víctor Gideon, a los tres jefes del centro: el presidente Mitchell Bennett, el investigador jefe Anthony Richardson y el jefe de seguridad Luke Clarke, a los cuales el texto le otorga un símbolo a cada uno: "la dignidad de la luna, la confianza del sol, la serenidad de las estrellas". El despacho de cada uno de ellos es el sitio en el que buscar los cuarzos.

Cómo abrir el Mueble del Cuarzo Lunar

Dirígete a la oficina del presidente. Allí encontrarás el Mueble del Cuarzo Lunar en la sala previa al despacho, una especie de máquina con símbolos (estrellas, soles y lunas) que podemos activar.

Para resolver la combinación tendrías que recoger el lápiz que hay en la parte trasera de la oficina. Después, en la propia oficina principal, usa el lápiz sobre la libreta con la página rota, lo que dejará a la vista la combinación: Luna, Sol, Estrella, Luna. Aplica la combinación en el mueble, que se abrirá y te dejará recoger el Cuarzo Lunar.

Cómo abrir el Mueble del Cuarzo Solar

Cuando consigas entrar a la Oficina del Investigador Jefe, verás allí el segundo mueble-puzle. Pero esta tiene un candado que no permite activarla. Sobre la mesa del despacho encontrarás un documento que te indica cómo deshacerte del candado: “coger el agente corrosivo de la Sala de Conferencias y corroer la cerradura”. Esta sala está al lado, así que ve allí, elimina al os enemigos y hazte con el líquido corrosivo para quitar el candado.

Una vez hecho ya puedes manipular la máquina. Encontrar la combinación es muy fácil: observa todas las fotografías que hay en la Oficina, ya que en todas ellas verás secciones distintas de la combinación. Viendo todas, tendrás la respuesta: Estrella, Sol, Luna, Sol. Ya tienes el Cuarzo Solar.

Cómo abrir el Mueble del Cuarzo Estelar

Finalmente, otros puzles, combates y desafíos te harán llegar por fin a la Oficina del Jefe de Seguridad, donde se encuentra la tercera y última máquina-puzle de los símbolos celestes. La combinación de esta máquina la conseguirás si examinas una libreta sobre la mesa: Estrella, Estrella, Luna, Sol. Lo que ocurre es que los controles de la máquina para colocar los símbolos se encuentran escritos en código braille.

Registra el cadáver del Jefe de Seguridad para obtener la pulsera de seguridad ID de Nivel III y ve a buscar a Emily, la niña ciega encerrada bajo la oficina del guarda. Tendrás que ser capaz de cargarla en brazos hasta la oficina del Jefe de Seguridad para que sea ella la que lea los símbolos y abra el último mueble para obtener el Cuarzo Estelar.