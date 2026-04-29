Juan Pérez 29 ABR 2026 - 12:40h.

El pelotazo previsto de Square Enix para este verano

Final Fantasy VII: Rebirth al descubierto, un sueño hecho realidad

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El acercamiento de los eventos de verano de videojuegos en el entorno del 'No E3' permite soñar con un secreto a voces que apunta desde todas las aristas a la presentación definitiva de Final Fantasy VII Parte 3. La lanzadera de Square Enix apunta al Summer Game Fest 2026 a la espera de que PlayStation confirme si finalmente realizará un evento este verano, ya sea un State of Play o el esperado Showcase que se resiste desde hace años, una doble vía para conocer desde cerca el cierre de la historia de Cloud y Sephiroth.

La misión de Square Enix parece bastante clara. Si Kingdom Hearts 4 es la nebulosa oscura imposible de predecir hasta el 25º aniversario de 2027, la última entrega de la trilogía de Cloud es un hilo necesario de luz. Los últimos meses repletos de entrevistas, el lanzamiento en poco tiempo de los dos primeros juegos en Switch y Xbox junto a los constantes guiños del nuevo planteamiento son suficientes pistas como para soñar con un nuevo tráiler en junio.

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En ese punto el primer despliegue pasa por la primera invitación a cerrar la historia es el naming. Es algo a lo que Hamaguchi, Kitase y Nomura han dado muchas vueltas para perfeccionar la idea y el planteamiento inicial. Al igual que Remake y Rebirth definieron la recreación y la resurrección del universo desde otra perspectiva, ahora falta conocer el título de la tercera entrega, un cierre lógico para la presentación.

Con el componente final en el imaginario, lo lógico es entender que Final Fantasy VII: Parte 3 debe tener un planteamiento mayor al de un sencillo teaser. Resultaría extraño que, tras tanto tiempo y con los detalles ofrecidos en entrevistas, se limiten a cerrar el Summer Game Fest con un simple logotipo. Históricamente, cada anuncio de la saga ha contado con una sorpresa en su despliegue inicial, como la recreación de Midgar o el acercamiento a Zack.

En la búsqueda de ese 'algo más' debería aparecer la la ventana de lanzamiento. Lo lógico es que el proyecto apunte, como pronto, a la segunda mitad de 2027, estableciendo un horizonte temporal para los seguidores de la franquicia. Es una separación necesaria con GTA VI para abastecer a los fans a partir del próximo año, y ahí entran los dos últimos personajes pendientes como son Vincent y Cid. El factor del combate de ambos tras los rumores fallidos de un DLC de Rebirth con el señor Valentine y los turcos que nunca llegó, lo coherente es presentarlos de inicio en la entrega final.

El último gran impacto debe ser el anuncio del lanzamiento multiplataforma. La pista no es solo la tendencia de los últimos años, sino la reciente llegada de la saga a Xbox Series y la sucesora de Nintendo Switch. Todo apunta a que estos movimientos son una estrategia para preparar a nuevos jugadores de cara a la tercera parte de inicio a la espera de saber lo que sucede con PC, que debería de estar también en el pack después de la confirmación de que el desarrollo nativo parte de ahí.

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En los extras pueden aparecer detalles en la evolución del combate, de la exploración o incluso de caramelos pendientes como la última invocación por descubrir (Caballeros de la mesa redonda) o la reinvención de Sangre de la Reina. Quizás son demasiados detalles para un primer vistazo donde el objetivo principal es acumular hype, pero es difícil esconder el peso de lo que significa este cierre. Con tantas tramas pendientes tras el impactante final de Rebirth, Square Enix necesita soltar la información justa para alimentar las teorías de la comunidad durante los próximos meses. Sin duda, este anuncio marcará el inicio de un análisis exhaustivo sobre lo que representa la saga a día de hoy.