La reactivación de la serie de Final Fantasy IX: capítulos, duración y la trama de Vivi

Juan Pérez 18 MAR 2026 - 11:06h.

Final Fantasy Black Mages Legacy parece el nombre definitivo

Final Fantasy IX reinterpreta a 4 protagonistas entre rumores de Remake

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El pasado mes de diciembre el estudio de animación Euro Visual desveló un secreto a voces, la confirmación de la creación de una serie animada salida del universo de Alexandria. Después de una montaña rusa de dudas con cancelaciones y retrasos en un entorno que pide a gritos el remake de Final Fantasy IX, ahora aparece la primera imagen oficial con un mago negro cristalizado junto a los primeros detalles oficiales como la duración, el estilo y los capítulos planteados para la temporada inicial.

El cierre de Cyber Group supuso un caos ahora controlado con muchos productos que parecían en un limbo, pero la serie animada de Final Fantasy IX está más viva que nunca. Por primera vez Euro Visual, que tomó el control de algunas de esas creaciones, ha incorporado entre sus trabajos el denominado 'Final Fantasy Black Mages Legacy', el nombre que parece definitivo para darle vida a las historias de Imel, Koln, Luciola, Théa, Fala y Doc.

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Todos ellos son el brote familiar de Vivi, el reconocido y legendario héroe que salvó al mundo, y ahora afrontan su día a día en Alexandría bajo la atenta mirada de los ciudadanos del lugar, muy hospitalarios pero excesivamente curiosos con ellos. Y es normal porque a pesar de mantener el legado, no dejan de ser los los últimos magos negros presentes de los cuatro continentes.

La paz la rompe la aparición de uno de ellos cristalizado, un descubrimiento del joven Koln que desata un giro de los acontecimientos desde el continente de la Niebla al olvidado. La historia guarda tras de sí de manera definitiva una primera temporada con 10 episodios de unos 22 minutos cada uno con una producción confirmada a todas luces que vuelve a mostrar las salidas de la franquicia más allá de los videojuegos.

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Con un estilo artístico en 2D y la promesa de rescatar la deseada novena entrega desde el punto de vista audiovisual, Final Fantasy Black Mages Legacy puede ser uno de los estrenos de la próxima temporada. No apunta a este 2026 pero indudablemente ya está en producción de manera más que oficial, por lo que no se descarta un primer vistazo en algún momento del año para un estreno de cara a 2027.

Curiosamente hay una fecha subrayada en 2026 que conecta directamente con la serie porque el 19 de mayo llega el cuento 'Picture Book' donde se rescata el pasado de Vivi. Es un cuento escrito ilustrado por el mítico Toshiyuki Itahana que amplía la historia del mago negro junto al abuelo Quan, una historia de crianza y amistades repleta de banquetes y de la pura esencia de Final Fantasy IX.

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Y si en ese pequeño cuento habrá guiños, también debe haberlos en la serie a sabiendas de los personajes con una larga longevidad en la trama de FFIX. Porque los magos negros tienen una vida muy corta, pero los genómidos como Yitán o los moguris son opciones muy buenas para tener una presencia puntual en la trama. Y mejor no hablar de la rumorología y el deseo de Final Fantasy IX Remake, porque eso subiría de nuevo el pan a sabiendas de que ya hay dos productos del juego pendientes para dentro de poco.