Juan Pérez 18 MAR 2026 - 09:55h.

Seis nuevas caras con lanzamiento la próxima semana

La 3ª parte de Final Fantasy VII será el final del juego

Compartir







Dissidia Duellum Final Fantasy es la nueva apuesta para móviles de Square Enix para recuperar la acción en una saga precedida por los combates por turnos, y después de varios vaivenes ya tiene fecha oficial. El martes 24 de marzo es el día elegido para saltar a la acción con los fantasmas en un mundo actual donde los personajes de la franquicia conviven en un Tokio moderno para combatir una energía maligna, y entre tanto vuelve el formato gacha a lo grande.

El descubrimiento del tráiler de lanzamiento es la ejecución definitiva después de rumores eternos en este mes que ahora no sólo suponen la llegada del juego tras varias demos, sino la ampliación del plantel. La tensa espera hacia el primer teaser de Final Fantasy VII: Parte 3 deja paso a una ventana mobile con diez personajes iniciales y seis nuevos plasmados en sombras desde hace bastante tiempo, pero ahora tienen nombre y apellidos: Clive Rosfield, Balthier, Firion, Iroha, Caballero Cebolla y Rikku.

Firion: Final Fantasy II

Final Fantasy II Caballero Cebolla: Final Fantasy III

Final Fantasy III Rikku: Final Fantasy X

Final Fantasy X Iroha: Final Fantasy XI

Final Fantasy XI Balthier: Final Fantasy XII

Final Fantasy XII Clive: Final Fantasy XVI

PUEDE INTERESARTE La versión final de Safer Sephiroth que apunta a la 3ª parte de Final Fantasy VII

La puesta en escena es la misma, un enfrentamiento con tres personajes frente a otros tres rivales y a la vez grandes jefazos NPC's conocidos de diferentes juegos de la saga en un marco perfecto para abrazar la personalización. El viaje al mundo actual no sólo supone un shock narrativo para los personajes como sucede en esa curiosa mezcla en cada Dissidia, sino también una oportunidad para adaptarlos a la moda con el respectivo golpe cosmético que eso supone.

Es una de las estrategias principales de lo que en su día era Dissidia Opera Omnia pero llevado a la última escala, un gacha con más opciones de conseguir personajes que también incorpora los micropagos para comprar skins. Y en este caso las versiones diferenciales de cada personajes forma parte del pase de batalla, el camino de recompensas o el gacha entre los múltiples menús descubiertos en la beta del juego.

PUEDE INTERESARTE La posible cancelación de Final Fantasy IX Remake

La gran diferencia con DFFOO es la introducción al online con la competición y el sistema de combate. Lo primero es una obviedad a sabiendas de la exigencia de la lucha contra otros jugadores, porque en esta ocasión cada personaje maneja a uno lo que cambia por completo el modelo. Es un juego de acción con acciones habilitadas en botones que son bastante direccionales y empujan a pensar en cierta modernidad con respecto a juegos anteriores.

Es una propuesta jugable muy parecida a la de One Piece Treasure Cruise, porque el combate presenta enemigos, pero a la vez hay objetivos claros en el mapa para conseguir más puntos. Quizás no es el combate por turnos más deseado después de una época de gloria con Opera Omnia, pero es una propuesta interesante con todos los ingredientes del gacha y de una franquicia que tiene personajes para aburrir durante años de cara a un título como este.

El plantel de personajes deja perfiles muy interesantes con El Guerrero de la Luz, Kain, Krile, Terra, Cloud, Rinoa, Yitán, Lightning, Gaia y Prompto, una mezcla de personajes de apoyo, rango, melee y agilidad. Cuatro perfiles para entrar en la batalla en otra nueva prueba de fuego en móviles para Square Enix.