Juan Pérez 16 FEB 2026 - 13:04h.

De la explicación completa de cómo hacen los ports al primer anuncio

Final Fantasy VII: Rebirth, la ciudad oculta para jugar a Sangre de la Reina

Compartir







La integración de Final Fantasy VII: Rebirth en Nintendo Switch 2 con las continuas alabanzas al port de la primera parte son sólo una escalada mayor de Square Enix por llevar una de sus mayores sagas a todas las consolas. No es simplemente una acción puntual, sino parte de una estrategia transversal expuesta de manera directa después de no cumplir con las expectativas de ventas del segundo juego, y con el cierre de la trilogía todos los caminos, Hamaguchi incluido, apuntan a un lanzamiento conjunto.

El primer chute de adrenalina a Final Fantasy VII: Parte 3 está muy cerca, tanto eso como el descubrimiento definitivo del naming final y con las imágenes iniciales del juego. En esa línea continuista avanza Naoki Hamaguchi tras una última charla con AUTOMATON donde habla no sólo de los avances del juego, sino de las ventajas de acercar el juego a todas las plataformas para llegar a PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series y por supuesto a PlayStation 5.

Aunque no especifica con detalle un lanzamiento global en todas las plataformas, todo apunta a ello por cómo habla de los estándares de calidad del desarrollo, sobre todo partiendo del molde de PC. Las palabras de Hamaguchi colocan al PC en lo más alto como referencia para trabajar al más alto nivel técnico, y desde ahí se trabaja para llegar a lo conseguido con los ports a otras consolas.

Todo empieza por el seguimiento de la saga lejos de la exclusividad de Sony, ya que Hamaguchi afirma que "las versiones de Nintendo Switch 2 y Xbox han tenido un recibimiento increíble, y han generado mucho hype. Nuestra decisión de hacer la saga multiplataforma no va a bajar ni un ápice la calidad de la tercera entrega. Nuestra estructura de desarrollo no funciona así". Con esa afirmación arranca una explicación sesuda que deja entrever la forma de entender el desarrollo de los videojuegos desde la perspectiva más sencilla y a la vez lógica para entender el por qué de los ports.

PUEDE INTERESARTE Dissidia Duellum Final Fantasy anunciado para 2026

Por qué el desarrollo de Final Fantasy VII: Parte 3 es multiplataforma

Hamaguchi explica en la entrevista algo sencillo para los habituados en el desarrollo, pero lo hace a modo de invitación a ir más allá de cómo han funcionado hasta ahora con la trilogía. "Al desarrollar un juego hay cuatro puntos clave a tener en cuenta entre plataformas. La CPU, la parte del procesamiento que rige el comportamiento de los personajes, y la lógica del juego. Después la GPU, que hace el renderizado de los gráficos, y luego la RAM, que determina cuántos datos se pueden cargar mientras el juego corre. La Xbox Series S es difícil de portear porque tiene menos memoria, pero la Nintendo Switch 2 tiene RAM de sobra, lo que facilita el desarrollo en ese sentido. Y luego está la ROM, pero ahora el soporte de almacenamiento es diferente porque antes se tenía que recortar el tamaño de los fatos para entrar en formatos físicos", explica.

En la práctica laboral Hamaguchi confiesa que actualmente ha habido un cambio drástico en los últimos años, porque antes en la CPU los 30 fps eran el estándar para los RPG de consola, pero con PS5 y Xbox Series X hemos entrado en una era donde los 60 fps son la norma. "Nuestro enfoque actual es que si un juego corre a 30 fps en plataformas como la Nintendo Switch 2 o Xbox Series S, debería poder alcanzar los 60 fps en plataformas high-end. No diseñamos el juego para saturar una CPU de gama alta a 30 fps", aclara.

PUEDE INTERESARTE El remake de FINAL FANTASY TACTICS podría dar pie a una secuela

El director del juego confiesa que el entorno de juego de fama más alta es el de PC, y han desarrollado los assets pensando en el mercado de ordenadores. De hecho se crean con la máxima calidad posible tomando el PC como base. Cuando salío la versión de Rebirth de PC se habló de que se veía mejor que la de PS5, y esa filosofía no cambiará para la tercera entrega. No diseñamos assets para cumplir con el mínimo técnico, los creamos primero para entornos high-end.

A partir de ahí se aplican los reduction para ajustar assets y optimizarlos para cada plataforma, lo que evita impactar negativamente a las máquinas más potentes. Pero sin duda el discurso del director del juego es que la lead platform es el PC, y de hecho categorizan PS5 y PS5 Pro como plataformas de gama media comparadas con un PC de gama alta. Y Hamaguchi no duda en que la la diferencia es grande.

La mejor señal de todas no es sólo la definición del estilo del desarrollo, lógica en muchos estudios, sino que "hacer la saga multiplataforma aumentamos el número de jugadores que pueden disfrutar el juego, por lo que nuestro trabajo llega a más gente. Eso naturalmente se traduce en mayores ventas, y con ingresos extras podemos reinvertir en el desarrollo.

Esa misma línea intensifica el hype cuando Hamaguchi habla de que el desarrollo de Final Fantasy VII: Parte 3 "va sobre ruedas, cumpliendo los hitos que fijamos al principio. El juego ya es jugable y ahora estamos en la fase final de pulido, mejorando la experiencia día tras día. No tardaremos mucho en poder compartir alguna novedad con todo el mundo". Eso significa que de aquí a verano todo apunta a un primer gran tráiler del juego, o como poco, el nombre con alguna escena inicial. Quizás es pronto para gameplay, pero es un primer escenario positivo para los fans de la saga de cara al cierre de la trilogía.