Juan Pérez 28 ABR 2026 - 11:54h.

De Sangre de la Reina al cochobo o la primera gran batalla

Nintendo acelera los rumores sobre Final Fantasy VII: Parte 3 gracias a Rebirth

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El destello de Square Enix en esta semana es especial por el lanzamiento inesperado de una demo de Final Fantasy VII: Rebirth tanto para Nintendo Switch 2 como para Xbox Series X|S. Los dos primeros capítulos ofrecen una multitud de posibilidades para no sólo llevar la experiencia de la prueba a la versión final del juego con un guardado especial, sino que ofrece los suficientes detalles como para enganchar a cualquier amante de la saga que no tuviera la PS5.

Las posibilidades narrativas y del mundo abierto de Final Fantasy VII: Rebirth necesitan sólo un par de episodios para demostrar todo su potencial incluso en una demo. Con esa descarga y la jugabilidad ya disponible en las dos plataformas mencionadas, las posibilidades son gigantescas por todo lo que ofrece la experiencia en las primeras horas de juego tanto desde el prólogo hasta el final del episodio.

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El enlace narrativo del inicio desde Nibelheim es un impacto total para comprender la conexión con Sephiroth desde los inicios de la conexión entre Zack, Tifa y Cloud. Aún así el enlace con el cierre del primer juego es el segundo capítulo con el descubrimiento de Kalm y la trascendencia posterior de Los Pastizales con el mundo abierto y todo lo que supone esa libertad.

La demo tiene disponible a los cinco personajes iniciales de Rebirth al salir de Midgar: Cloud, Barret, Tifa, Aeris y Red XIII, este último la gran novedad con respecto al primer título, ya que en Remake no es un personaje manejable. Antes de llegar al combate toca investigar todo lo que se puede hacer en Kalm, y una de las opciones más interesantes es testear las cartas de Sangre de la Reina, el juego de mesa que forma parte de una trama propia dentro del juego y tantas posibilidades ofrece entre combos y creación de mazos.

En cuanto al combate la permisividad es total una vez entrasen Los Pastizales, y aunque no hay grandes retos hasta llegar al final del episodio, las nuevas formas de los combos entre dos personajes son una maravilla. Ahí el viaje pasa por ir al Rancho de Bill para acceder a una misión de sigilo para conseguir al primer chocobo del juego, con lo que significa montar a Piko por primera vez.

El descubrimiento de Chadley es fundamental también no sólo para activar las primeras torres de comunicación, sino para pelear contra monstruos especiales, hacer los informes de caza y encontrar algunos cristales de invocación. Y por si fuera poco el acercamiento final en la cinemática del pantano hasta llegar a la Midgardsormr es uno de los mejores momentos de las horas iniciales de Rebirth.

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Final Fantasy VII: Rebirth tiene además un regalo con forma de charm de moguri para todos los jugadores que prueben la demo y luego compren el juego completo. Por ahora todo pasa por descargar los más de 45 GB en la versión de Nintendo Switch 2 para probar la prueba, así como los 91 GB en Xbox Series. Una apuesta segura que debe tener continuación en verano con el primer gran anuncio de la tercera entrega como cierre a la trilogía.