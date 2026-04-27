El nuevo logo de Final Fantasy X creado por Nomura para los 25 años del juego

Juan Pérez 27 ABR 2026 - 10:12h.

Está incorporado en un pack de productos para celebrar el aniversario

La canción más famosa de Final Fantasy X no estaba compuesta para el juego

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El reencuentro con Final Fantasy X en su 25º aniversario es una nueva imagen creada por Tetsuya Nomura como parte de la celebración de uno de los mejores videojuegos de la historia. El primer punto de conexión con la web creada para el cumpleaños es un sueño repleto de novedades con un todo enfocado en el marketing, el sueño de un posible remake y la ambición de tener el respaldo de ser una de las historias más grandes jamás contadas.

La reinterpretación de Spira lejos de una tercera entrega entra en la fase del homenaje con las bodas de plata de Yuna y Tidus tiene ahora una nueva visión en el arte creado por Nomura para rescatar el aniversario del sonado título en su día de PS2. La espera para entrar de nuevo en Final Fantasy IX con el Remake deja un salto en la franquicia hacia el título posterior con la creación de una variante muy diferente de lo que hizo en su día Amano, porque el origen del todo siempre es mucho más simbólico y aquí todo está mucho más estilizado con el trazo de los personajes.

No hay más que rescatar la famosa escena del envío de Yuna en Kilika como uno de los momentos más icónicos del RPG, ella es la protagonista de ese espíritu mientras Tidus es la locura, espada en mano. Aún así sólo es una idea expuesta entre tantas donde destacan las cajas de música, los vinilos, los nuevos peluches, las joyas conmemorativas y los nuevos libros de arte. Y la mayoría de los productos llevan la firma de ese nuevo logo que encaja como parte de la celebración, por ahora nada más.

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El producto más ligado al juego es seguramente la recopilación de los diseños de personajes de Tetsuya Nomura con los artes conceptuales de los escenarios del juego en un memorial book. Este es uno de los dos libros, un valedor de todo el storyboard original que remarca el aniversario con algunas de las cinemáticas más famosas de Final Fantasy X que luce junto a un álbum de fotos especial que ha sido remasterizado para volver a contar la historia.

En el resto de un catálogo digo para coleccionistas donde los peluches o la banda sonora, esta última incluida en el LP que juega con el concepto del agua y transmite de nuevo las emociones de otra época con las canciones originales para construir hasta 20 temas junto a la portada creada por Nomura.

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El sueño de Final Fantasy X Remake

La explosión global de la PS2 tiene como uno de los culpables además del éxtasis de la consola juegos como Final Fantasy X, el más vendido de la historia de la franquicia. Ese sencillo titular refrenda la posibilidad de ampliar la historia de Yuna y Tidus con un remake que a corto plazo parece misión imposible, sobre todo por el timing actual de Final Fantasy VII: Parte 3. En los últimos años los rumores alrededor de la recreación de la novena entrega están al orden del día, pero la realidad es que el planteamiento sería muy diferente de llegar al mercado.

Final Fantasy X no puede tener un remake sin el brillo de los gráficos de la reimaginación actual de Final Fantasy VII, algo que sí se puede permitir Square Enix con un equipo más pequeño para recuperar la historia de Yitán y Garnet. Por eso es mucho más difícil imaginar ahora la travesía por Spira a corto plazo, pero a sabiendas del peso del juego y de cómo funciona la compañía japonesa, no es una locura imaginar a medio plazo el regreso a Zanarkand. Todavía es pronto, pero quién sabe si con el cierre de la tercera parte del Remake de la trama de Cloud hay una razón de peso para probar con la décima entrega.