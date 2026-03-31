La tensa espera por Final Fantasy IX Remake con un hilo de optimismo

Juan Pérez 31 MAR 2026 - 15:19h.

El peso de los remakes/remasters deja una puerta abierta

La reactivación de la serie de Final Fantasy IX: capítulos, duración y la trama de Vivi

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La carcasa de los millones pasa por Square Enix como el requisito indispensable para enmarcar los próximos años a pesar de los proyectos bloqueados, y Final Fantasy IX Remake parece uno de ellos. Las declaraciones de Natethehate en su último podcast desvelan un secreto a voces en los últimos meses, un paso atrás en un desarrollo rebotado por una montaña rusa que tiene una única salida: la fe de los inversores en apostar por lo que funciona en el marco de los remakes.

El mes de mayo va a ser trascendental para Square Enix por la relevancia del informe financiero, sobre todo porque el gran titular bajo el paragüas de la compañía sin conocer los datos de ventas hasta ahora es positivo. Los japoneses representan la mejor marca de Meta Critic en todo 2025 con lo que eso conlleva, un peso anclado a las notas que eleva a los altares la mayoría de sus juegos del último ciclo. Y la cuestión es que en su gran mayoría, el apellido de todos ellos es el del remake o el remaster.

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La grandilocuencia de la marca independientemente de sus ventas ha pasado por un año especialmente bueno, pero casi siempre bajo el sello del remaster o el remake. El repaso a estrenos como Bravely Default, Final Fantasy Tactics, Dragon Quest I & II HD-2D Remake y SaGa Frontier 2 Remastered marcan una consistencia por reforzar sagas que funcionan desde hace décadas. Y a todo ello hay que sumar la llegada de Final Fantasy VII: Rebirth a PC.

El horizonte para 2026 de lo poco descubierto sí deja Las Aventuras de Elliot como la única sorpresa discordante, pero no deja de ser un juego con gráficos HD-2D que ni mucho menos aspira a ser un Triple AAA a pesar de tener buenas expectativas. ¿Y qué significa eso para el caso concreto de Final Fantasy IX? Pues que la mirada está puesta en explotar IP's conocidas dentro de un sistema que abarca mucho.

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El bucle de Final Fantasy VII: Parte 3 apunta a un anuncio a lo largo de 2026 con lanzamiento como muy pronto 2027, mientras que el otro gran buque es Kingdom Hearts IV. Este otro caso tiene más interrogantes porque plantea un gran anuncio para su 25º aniversario el año que viene, por lo que lo más fácil es intuir un lanzamiento entre finales de 2027 y principios de 2028. Con ese marco parece imposible imaginar otro gran juego antes de este periplo, y ahí empieza la teoría alrededor de Final Fantasy IX Remake.

Si de verdad el desarrollo está bloqueado y los dos próximos grandes juegos llevan un soporte marcado para los dos próximos años, parece imposible imaginar Final Fantasy IX Remake antes de 2029. A pesar de ello la marca está activa con tan sólo ver el nuevo cuento presente con Vivi y su abuelo así como la ficción televisiva planteada con los seis vástagos de Vivi en Alejandría, dos destellos para creer y confiar en que el botón de la novena entrega sigue a la espera de una última decisión positiva.

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El estado actual de Final Fantasy IX Remake

La última hora no es tal, pero no deja de ser relevante que el insider más conocido de la comunidad vuelve a reiterar el parón actual con el desarrollo de Final Fantasy IX Remake. A una pregunta sobre el estado del juego de un donante tras dejar 10 euros en el canal, Natethehate es muy sincero: "La última actualización que tuve sobre esto fue que el juego todavía está congelado. Ahora, eso con Square Enix podría significar que tal vez regresen a ello algún día, pero por lo que he oído, no ha habido ningún movimiento nuevo con él. Pero con suerte, algún día Square Enix regrese a ello y podamos ver un remake de Final Fantasy IX salir a la luz".

Mientras tanto Dissidia Duellum Final Fantasy es el último vínculo con la realidad, un lanzamiento para móviles con las aspiraciones de mantener el naming pero con la estructura de un juego de acción 3v3. Una propuesta marcada para llegar a más públicos que rompe los moldes en busca de conseguir nuevos actores para una saga anclada en su mayoría a los jugadores de más de 30 años.