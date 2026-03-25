Square Enix es la mejor editora de videojuegos de 2025 en Metacritic

Gustavo Maeso 25 MAR 2026 - 15:33h.

La compañía japonesa lidera por primera vez el ranking anual basado en la crítica y Capcom y Gamirror completan el podio

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Por primera vez en los 16 años del ranking de editoras de videojuegos elaborado por Metacritic a partir de las críticas de la prensa, Square Enix se ha alzado como la mejor editora de videojuegos de 2025. Este reconocimiento no tiene en cuenta ventas ni valoraciones de usuarios, sino exclusivamente la recepción crítica de los títulos publicados durante el año por los medios asociados al agregador (como por ejemplo, ElDesmarque), lo que refuerza aún más el mérito del logro.

El sistema de puntuación de Metacritic combina varios factores clave: la media de puntuaciones, el porcentaje de juegos bien valorados, la ausencia de títulos mal recibidos y la presencia de obras sobresalientes con notas superiores a 90. Bajo estos criterios, Square Enix ha alcanzado 330,5 puntos, destacando especialmente por lograr que el 100% de sus lanzamientos obtuvieran críticas positivas.

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Square Enix: calidad y grandes franquicias

Square Enix ha cosechado un año redondo. Su media de Metascore se sitúa en 84 puntos, una de las más altas del ranking, y además ha logrado colocar al menos un juego en la categoría de “excelente” (por encima de 90), como Final Fantasy VII Rebirth en PC.

Pero más allá de un gran lanzamiento puntual, lo realmente destacable es la regularidad: incluso su juego peor valorado del año, SaGa Frontier 2 Remastered, recibió críticas positivas. Esta consistencia, apoyada en franquicias como Final Fantasy y Dragon Quest, ha permitido a la compañía japonesa escalar desde el sexto puesto en 2024 hasta liderar el ranking en 2025.

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Un top dominado por Japón y el auge de nuevas editoras

El podio de 2025 refleja una fuerte presencia asiática. Tras Square Enix, encontramos a Gamirror Games en segunda posición, con una tasa perfecta de títulos bien valorados, y a Capcom en tercera, que mantiene su excelente racha con tres años consecutivos en el top 3.

También resulta interesante observar el rendimiento de gigantes tradicionales como Microsoft (5ª), Take-Two (6ª) o Electronic Arts (8ª), que han mejorado sus resultados respecto a años anteriores. Por otro lado, Sega, ganadora en 2025, cae hasta la séptima posición, confirmando la dificultad de mantener el liderazgo en un sector tan dinámico.

Mientras tanto, compañías como Ubisoft o Nintendo (11 y 12 respectivamente) salen del Top 10 pese a contar con títulos destacados, lo que demuestra que no basta con lanzar grandes éxitos puntuales: la clave está en la regularidad global del catálogo.

Top 10 editoras de videojuegos en 2025

Square Enix – 330,5 puntos

Gamirror Games – 322,4 puntos

Capcom – 322,2 puntos

Thunderful – 306,8 puntos

Microsoft – 305,7 puntos

Take-Two Interactive – 304,0 puntos

Sega – 303,9 puntos

Electronic Arts – 302,9 puntos

Dotemu – 302,2 puntos

Raw Fury – 301,0 puntos

Histórico de ganadores: una alternancia constante

Si echamos la vista atrás, comprobamos que el liderazgo en Metacritic ha estado muy repartido en los últimos años, sin que ninguna editora haya logrado repetir consecutivamente en el primer puesto. Este es el histórico reciente: