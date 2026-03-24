Juan Pérez 24 MAR 2026 - 12:58h.

El sábado 28 de marzo la saga cumple 24 años

Kingdom Hearts 4: El análisis y explicación de las 7 imágenes en Quadratum

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La celebración del 24º aniversario de Kingdom Hearts este fin de semana genera un levantamiento de ceja de parte de una comunidad que ya ni siquiera sabe qué esperar de los anuncios. La cuarta entrega del juego lleva años en desarrollo sin apenas pinceladas de la historia, y la próxima pista puede llegar ahora. El sábado 28 de marzo es el punto de unión que puede acabar de mil formas, tanto con un sencillo tuit de Nomura sin importancia como con alguna sorpresa inesperada en relación al juego.

Hasta que Square Enix no demuestre lo contrario tras plasmar una hoja de ruta a largo plazo, Kingdom Hearts 4 es los amigos que hacemos en el camino. Al menos eso deben pensar millones de jugadores que llevan encadenados a la promesa de un nuevo juego desde hace años sin apenas ver avances significativos más allá de alguna imagen suelta en redes sociales que generan más preguntas que respuestas, por eso el sábado es un nueva nueva referencia en el calendario.

Por no engañar a nadie, lo más normal es que el sábado la única directriz esté en manos de Nomura para dejar un mensaje quizás con algún arte conceptual de alguno de los personajes en Quadratum. Desde el 10 de abril de 2022 con la presentación de Kingdom Hearts 4 para aprovechar la continuidad del 20 aniversario de la saga apenas hay novedades, alguna imagen aquí, otra allá y una cuenta atrás desconocida.

En ese momento Square Enix creo un evento exclusivo para colocar el primer vistazo a Kingdom Hearts 4 además de promocionar Missing-Link, el juego de móviles que se canceló posteriormente. Por esa razón la continuidad de los aniversarios es tan importante aunque no llegue en un año tan relevante como el 2027 con el 25 aniversario, pero aún así es lo suficientemente importante como para esperar algo a sabiendas de cómo ha funcionado la saga hasta ahora.

Aunque todo acabe en un tuit, ahora mismo hay dos focos abiertos. El primero es el PAX East, que casualmente es en Estados Unidos desde el 26 al 29 de marzo, un escenario a priori nada atractivo donde Square Enix no está presente, mientras que la otra vertiente llega desde Anime Las Vegas con una reciente panel donde han estado todos los grandes nombres que le han puesto voz a los personajes de Kingdom Hearts como Jesse McCartney o David Gallager, los responsables de darles vida respectivamente de Roxas y Ventus por una parte, y Rikku por otra, algo muy extraño.

Las prioridades de Nomura

Todas las apariciones públicas de Nomura en los últimos meses están dirigidas a reordenar al público de Final Fantasy VII: Parte 3, de hecho las pistas volcadas por las voces oficiales del desarrollo dejan entrever que las novedades van a llegar pronto. Eso significa que el Summer Game Fest puede ser el momento para definir el título de la tercera entrega así como algún tráiler...lo que deja al descubierto el trabajo de Kingdom Hearts 4.

El valor de Nomura en los dos proyectos es gigantesco, pero indudablemente uno parece mucho más adelantado que el otro a sabiendas de la comunicación pública que sale de los principales rostros de Square Enix como Hamaguchi. Por eso parece extraño imaginar que dos pesos pesados estén planteados para el mismo momento, más aún teniendo en cuenta que lo mostrado por Kingdom Hearts 4.

La única pista para soñar con novedades que van más allá de un arte dibujado a mano o un sencillo mensaje, es la filtración de la colaboración con Fortnite. Desde hace meses algunos insiders han dejado entrever la llegada de Sora y parte de plantel al Battle Royale con lo que eso significa, una amplificación del marketing de algo más grande. Es una conjunción de teorías para llegar más lejos y tener un impacto mayor para el sábado, pero la realidad es pesimista.