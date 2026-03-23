Juan Pérez 23 MAR 2026 - 13:42h.

Del uso del brave con los cristales al farmeo

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El apellido Dissidia arrastra millones de jugadores hacia una nueva franquicia con Duellum Final Fantasy a partir de este 24 de marzo que retoma la acción por delante de los combates por turno. Con el despliegue preparado y la ampliación de personajes con el acompañamiento de Rikku y Clive como los dos nuevos integrantes del plantel inicial, hay un ciclo de recomendaciones básicas tras muchas horas de la beta cerrada para llegar de la mejor manera posible a las primeras horas de juego.

La dinámica de los combates y qué hacer primero

El consejo básico para empezar es entender cómo funcionan los combates, porque es un perfil diferente al conocido hasta la fecha en los títulos con el apellido Dissidia. Lo más importante es entender que el viaje hay que hacerlo al completo antes de llegar al boss, porque hay que farmear cristales matando minions, para después purificarlos antes de atacar al jefe. Para purificarlo sólo hay que quedarse cerca de los cristales unos segundos para recibir un buff masivo que es clave de cara a la pelea posterior con el boss.

Nunca dejarás sólo al Brave

El sistema del Brave sigue presente en el juego, y es Brave y no Bravura porque por desgracia el juego no está en castellano al igual que sucedía con Opera Omnia. En este caso la novedad es que hay que golpear cristales del mapa para conseguirlo antes de pelear contra el boss de turno de cada mapa, y el sistema es el mismo de siempre. Hay que tener cargado un alto porcentaje de Brave antes de hacer ataques de HP para no perder el tiempo, por eso farmear es tan importante en cada enfrentamiento.

Aguanta el UR

El tutorial te da una guía básica pero no siempre te explica cuál es la estrategia, aunque en este caso es bien sencilla. La habilidad más poderosa de cada personaje, la ulti, debe esperar en la mochila a que el enemigo pase por una fase de vulnerabilidad. Ese es el mejor momento para lanzar el burst si es que antes no habéis confiado en hacer el ataque global para hacer la cadena de daño con el multiplicador.

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Burst Chains

El juego en cooperativo es ideal en este tipo de títulos antes que andar perdido con randoms de internet, sobre todo para ganar tiempo. Ahí es fácil atender a las necesidades de utilizar las cadenas en los ataques para sincronizar el golpe conjunto y agilizar las runs aprovechando algunos de los combos mencionados anteriormente. Si dos o tres personajes activáis el burst a la vez para golpear al jefe, el multiplicador subirá exponencialmente el daño.

Cloud te hará la vida más fácil

La experiencia en la beta de Dissidia Duellum Final Fantasy dice que Cloud es el personaje más sencillo para tomar el pulso al juego, porque es uno de los más equilibrados, sobre todo en su rol de melee. Atender a la distancia para ejecutar los ataques y medir el daño en un personaje semitanque es perfecto para saber cómo moverse en el mapa ante los golpes enemigos. En la beta era la opción obligatoria de inicio, quizás sea una de las opciones iniciales también en el juego final.

Aprovecha las ventajas de Yitán y Krile

Los perfiles de cada personaje son muy diferentes, por eso buscar supports en un equipo de tres es mucho más complicado a sabiendas de que la mayoría juega con un DPS. Por eso Krile es tan importante en el uso del Brave, porque su mecánica principal es sacrificar el suyo propio para dárselo a un compañero (preferiblemente el que tenga más daño de nuestro equipo). Por su parte Yitán tiene la habilidad de robar brave al enemigo mientras otros sólo lo pueden conseguir al derrotar enemigos o acabar con los cristales, lo que le da una velocidad extra a su presencia si se usa bien. Bien implementado el perfil del ladrón.

Aguanta el sprint para esquivar

En juegos de este tipo con movilidad constante, lo más fácil es tener al personaje corriendo de un lado a otro con la habilidad de sprintar utilizada cada vez que está disponible...pero ese es el mayor error. Ese extra de velocidad que tiene Cloud así como el salto de Kain, son habilidades que la mayoría de las veces hay que guardarlas para esquivar ataques de área del jefe y no para movernos alrededor del jefazo. Es uno de los errores más comunes.

El rol del melee

Cloud, Kain, Yitán y Clive tienen un rol muy marcado en estos juegos, sobre todo con el avance de las horas. En las peleas su función como melee es aguantar al enemigo invadienco su espacio para interrumpir al enemigo todo lo posible. Esa cancelación de acciones da la vida mientras el daño llega desde todos los frentes.

La pasiva de Warrior of Light

El guerrero de la luz tiene una habilidad que permite la reducción de daño a amigos si están dentro de un rango de proximidad único, por lo que es una buena opción para jugar en cooperativo con una buena comunicación.

Reroll

Es imposible saber el estado del juego de lanzamiento en comparación a la beta cerrada, pero todo apunta a que Cloud, Lighning y el Guerrero de la Luz van a estar muy fuertes de salida. En este caso los personajes están disponibles de salida y el gacha está enfocado en las habilidades, por eso todo debe ir dirigido a encontrar algunas de las más poderosas de inicio. Si alguien hace reroll estas son las opciones más viables.

Cloud (UR Omnislash)

Lighning (UR Army of One)

Warrior of Light (Shild of Light), aunque esto está más centrado en jugar en coop.

El horario de lanzamiento de Dissidia Duellum Final Fantasy

La estimación es la de las 16.00h. de la tarde en España, pero todavía no hay nada oficial en las cuentas de Square Enix.