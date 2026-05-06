Los 6 juegos adelantados para el Summer Game Fest 2026

Juan Pérez 06 MAY 2026 - 10:39h.

El protagonismo de Lara Croft desvela algo más sobre el descubrimiento de Atlantis

A Final Fantasy VII: Parte 3 se le está poniendo cara de sorpresa en el Summer Game Fest

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El gran baluarte del verano dentro de la industria pasa por el Summer Game Fest con la promesa de ser el único gran evento que suple el 'E3' independientemente del valor de la activación de cada casa. A expensas de saber qué hacen Sony y Nintendo frente al Showcase de Xbox, todo pasa por el descubrimiento de las primeras pistas de Geoff Keighley para convertir el 5 de junio en un escaparate aún mayor para los próximos meses.

Con los memes de Highguard en el bolsillo es fácil apuntar a matar, pero la realidad es que el botón del hype siempre sale disparado en las semanas previas del Summer Game Fest. En esa promoción la previsión pasa por descubrir cada pequeño frame hasta facilitar los títulos de los que pueden ser los primeros juegos adelantados para el evento tal y como confirman el último tráiler recién publicado.

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A pesar de colar decenas de títulos, hay seis que todavía no han salido al mercado o que no tienen fecha de lanzamiento, por eso son carne de anuncio o presentación para el SGF. Blood Message, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, The Blood of Dawnwalker y Ace Combat 8: Wings of Theve son parte de ese proceso. Los seis juegos forman parte de ese tráiler con una especial atención en Lara Croft, con una presencia extrema que adelanta buenas noticias para los fans de la arqueóloga.

La mayoría de ellos, si no todos, recibirán una fecha de lanzamiento que puede estar acompañado de algo más de gameplay o de una implicación mayor con la aparición de desarrolladores, aunque eso parece más un caso para Tomb Raider. Onimusha y Forza Horizon 6 también están en la lista, pero su presencia es mucho más limitada aunque también entran como elegibles para aparecer.

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Los juegos en el mercado y el valor del DLC

En la otra parte del hype están los videojuegos que ya han salido al mercado a lo largo del 2026, una representación del éxito de la industria que quizás tiene repercusión por posibles DLC's o lanzamientos en otras consolas. Los guiños pasan por Pragmata, LEGO Batman, Mouse PI, Mixtape, Mewgenics, Slay the Spire, 007, Resident Evil: Requiem, Black Myth Wukong y Saros entre otros. También hay espacio para los juegos como servicio como Fortnite o Honkai: Star Rail, pero esos juegan en otra liga y casi siempre están presente, o con novedades o con anuncios.

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Actualmente parece pronto imaginar un DLC de Pragmata, 007, Saros, Mouse PI o Mixtape, pero del resto hay bastantes posibilidades de tener un extra de contenido de cara al 5 de junio. El sonado DLC de Resident Evil: Requiem y la buena relación de la saga con Geoff Keighley hace presagiar una continuación como parte del evento, por lo que todo suma para pensar que Capcom va a elegir de nuevo el formato. De hecho la opción de anunciar Resident Evil: Code Veronica está en el ambiente, tanto porque es una reconocida filtración como porque es el próximo gran juego pendiente de un revisionado en la franquicia.

En el caso de Slay the Spire no sería raro tener una presencia puntual para presentar el sexto personaje del juego, aunque parece pronto dentro del formato de acceso anticipado es una buena oportunidad. El caso de Mewgenics es diferente porque va a llegar a consolas en algún momento y lo lógico es tener un impulso para ello, pero si el primer paso es Switch 2 como adelantó su creador, quizás su espacio es el Nintendo Direct. La gran duda está en Black Myth Wukong, porque después de un DLC rumoreado desde hace meses, los desarrolladores anunciaron que están enfocados en un nuevo juego por lo que quizás la sorpresa pasa por descubrir qué prepara Game Science.