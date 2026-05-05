El acuerdo entre Sony y Rockstar Games que realza la prioridad de GTA VI en PS5

Juan Pérez 05 MAY 2026 - 09:22h.

Zelnick, CEO de Take Two Interactive, habla de los recursos ilimitados del juego

Las 4 teorías más famosas sobre el cercano tráiler de GTA VI

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El despiece de los últimos movimientos de Take Two Interactive y a su vez de Rockstar Games en los últimos días mueven el árbol de GTA VI para imaginar una corriente de marketing de cara a los próximos meses. La sonada cercanía con el tercer tráiler del juego sumado a la última entrevista de Strauss Zelnick enseña no sólo una invitación a tener el mundo abierto presente, sino también una conexión fundamental con Sony para darle prioridad a PS5.

La charla en Bloomberg del CEO de Take Two Interactive con Jason Schreier es un halo de luz para asegurar los pasos de GTA VI en un mercado donde Sony tiene la prioridad. En una entrevista donde hay varios puntos focales, el periodista asegura que Sony Group Corp tiene un acuerdo de exclusividad para un acuerdo de marketing con Rockstar con lo que eso significa para la industria en la carrera hacia el 16 de noviembre.

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A día de hoy nadie duda que GTA VI va a ser un videojuego único e intergeneracional que va a moverse entre consolas de distintas épocas tal y como le ha pasado a la quinta entrega. Esta salió en GTA V y lleva más de una década correteando por el éxito como apunta a ser ahora el nuevo juego de Rockstar, que indudablemente va a tener su mejor bastión inicial en PS5 Pro. A día de hoy es la mejor opción, sobre todo por la lejanía con la aparición de salida en PC.

Zelnick refleja en la entrevista que en la compañía históricamente primero ha ido a la consola: "Rockstar siempre empieza en consola porque creo que, con respecto a un lanzamiento como ese, se te juzga por atender al núcleo", aclaró Zelnick. "Como atender realmente al consumidor principal. Si tu consumidor principal no está ahí, si no se le atiende primero y mejor, en cierto modo no llegas a tus otros consumidores", afirma.

Aún así el CEO de Take Two Interactive no deja de lado la realidad con los jugadores de PC, y es que en 2007 pensaba que el porcentaje de usuarios para un juego como NBA 2K era sólo del 5%, mientras que ahora en un gran título las ventas de PC pueden suponer el 45% o 50% de las ventas. Por eso la ventana es tan diferente con respecto a otros años, y eso que Zelnick no menciona en ningún momento el valor de los mods o los problemas derivados de ellos para un juego como GTA VI.

Aún así el peso del argumentario esgrimido por Schreier para confirmar el acuerdo de marketing entre Sony y Rockstar Games demuestra que el pack con PS5 o PS5 Pro con GTA VI va a arrasar. Además deja entrever que ese acuerdo no es el que ha frenado el lanzamiento en PC, lo que elimina por completo la rumorología de un posible pago para tener prioridad en consolas antes que en sobremesa.

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GTA VI: un desarrollo de más de 8 años

En el resto de las declaraciones Zelnick reafirma que Rockstar Games suma más de ocho años con un equipo de miles de empleados para la puesta a punto de GTA VI, algo nunca visto en la industria de los videojuegos. Va a ser el título más caro de la historia y con unas expectativas imposibles de imaginar más allá de la previsión de ventas, algo que según los expertos está cerca de vender unos 25 millones de copias.

Tal es la libertad que Zelnick afirma que sus equipos creativos tienen recursos financieros, creativos y humanos ilimitados para llegar a la perfección, algo que luego matizó. El periodista le preguntó al CEO si Grand Theft Auto VI realmente tenía fondos ilimitados y el jefazo bromeó aclarando que su hijo se casará en junio y "le dimos un presupuesto ilimitado que excedió".

Ahora sólo falta ver cómo se ejecuta la cuenta atrás tanto para el tercer tráiler como par la cuenta atrás que puede iluminar los próximos meses. Si la primera sorpresa llega en mayo, el mes de junio debe tener presente GTA VI también de alguna manera con tantos eventos como el Summer Game Fest, y si hay State of Play la bandera de PlayStation también debe llevar a GTA VI del brazo a sabiendas de la estrategia en marketing, un baúl repleto de interrogantes con viaje a Leonidas.