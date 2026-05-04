GTA Online anima la creatividad de su comunidad con “Old School Hits” y recompensas triples

Gustavo Maeso 04 MAY 2026 - 17:15h.

La nueva misión comunitaria inaugura una etapa marcada por el contenido creado por jugadores

GTA Online: A Safehouse in the Hills llega con mansiones de lujo y la vuelta de Michael

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En GTA Online sigue la fiesta mientras esperamos la esperada llegada de GTA VI, y esta semana lo comprobamos de primera mano con una actualización que pone el foco en la comunidad. Desde el pasado 30 de abril, Rockstar nos invita a sumergirnos en “Old School Hits”, una misión que no solo rinde homenaje a los orígenes de la saga, sino que también inaugura una nueva forma de disfrutar del juego: contenidos diseñados por los propios jugadores.

Nos encontramos ante una propuesta que mezcla nostalgia, acción y recompensas muy atractivas. La actualización no llega sola, sino acompañada de bonificaciones multiplicadas, nuevos desafíos semanales y una batería de descuentos que convierten estos días en un momento ideal para volver o quedarse en Los Santos.

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Una misión que conecta pasado y presente

“Old School Hits” es mucho más que una simple actividad. Se trata de un tributo directo a tres títulos clásicos de la trilogía original de Grand Theft Auto, reinterpretados bajo el prisma actual. Desarrollada por el equipo GTA Series Videos, colaboradores habituales de Rockstar, esta misión marca el debut de las llamadas “series de misiones de la comunidad”.

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Podemos acceder a ella dirigiéndonos a Legion Square, donde una corona nos indicará el punto de inicio. Una vez dentro, el objetivo es claro: eliminar a tres figuras clave en una serie de encargos cargados de acción. La recompensa merece la pena: hasta el 6 de mayo, obtendremos cuatro veces más GTA$ y RP. Además, al completar el desafío semanal asociado, nos llevamos un extra de 100.000 GTA$.

Rockstar ya ha adelantado que esta es solo la primera de muchas experiencias creadas por la comunidad, lo que abre la puerta a una etapa especialmente dinámica y creativa dentro del juego.

Recompensas multiplicadas en múltiples actividades

Más allá de la misión principal, la semana viene cargada de incentivos. Martín Madrazo vuelve a escena con sus clásicos encargos, donde nos pide eliminar rivales y silenciar amenazas. Si contamos con una oficina de ejecución de fianzas, podremos participar y obtener el doble de recompensas, con posibilidad de llegar hasta el cuádruple si usamos su arma favorita.

Por otro lado, Franklin protagoniza una serie de asesinatos por encargo que también reciben un impulso importante. Tras completar el tercer contrato de seguridad, podremos acceder a estas misiones (eso sí, usando teléfonos públicos para evitar al FIB) y ganar el triple de GTA$ y RP durante toda la semana.

Carreras y velocidad con beneficios triples

El mundo del motor también cobra protagonismo. Las carreras de coches de competición, integradas en las series destacadas, ofrecen recompensas triplicadas. Es el momento perfecto para ajustar nuestros vehículos, añadir vinilos de patrocinador y aprovechar mecánicas como el freno regenerativo para ganar ventaja en pista.

A esto se suma la contrarreloj semanal “Bajar el Chiliad”, que también ofrece triple recompensa. Un reto ideal para quienes disfrutan optimizando rutas y tiempos al milímetro.

En el apartado estético, Rockstar introduce la cubierta “Gran energía Minimus”, una opción de personalización que aporta un toque desgastado y urbano al Annis Minimus. Podemos adquirirla en talleres de vehículos o directamente en el concesionario Luxury Autos, reforzando ese estilo tan característico de Los Santos.

Descuentos masivos en vehículos y arsenal

La actualización también destaca por una amplia selección de descuentos del 30% en vehículos de alto rendimiento. Entre ellos encontramos modelos como el Progen PR4, el Benefactor BR8 o el Pegassi Osiris, todos ellos opciones muy competitivas tanto en carreras como en conducción libre.

Además, el arsenal móvil incluye rebajas importantes en armas clave, como el fusil de precisión con un 40% de descuento. Algunos objetos incluso se ofrecen gratis o con ventajas adicionales para miembros de GTA+.

GTA+: ventajas exclusivas

Los suscriptores de GTA+ reciben beneficios destacados esta semana. Entre ellos, el acceso gratuito al vehículo policial Bravado Buffalo STX de persecución, una bonificación mensual de 500.000 GTA$ y acceso a tarjetas Tiburón con un 15% extra.

También se mantiene la biblioteca de juegos de GTA+, que incluye títulos como GTA Online, Red Dead Redemption o Bully, ampliando el valor de la suscripción más allá del contenido semanal.