La pista que envía el tráiler de GTA VI al 15 de mayo

Juan Pérez 04 MAY 2026 - 09:33h.

Un artista desconocido recibe todas las miradas por su conexión con Rockstar Games

Rockstar Games no le paga a los hackers y todo apunta a una filtración masiva de GTA VI

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El seguimiento exhaustivo de las huellas de Rockstar Games con la andadura de GTA VI hacia su tercer tráiler de cara a la promoción para el lanzamiento tiene un nuevo peldaño en la escalera de imposibles. Un artista relativamente desconocido es ahora el centro del universo gaming por lanzar una preview de una canción preparada para el 15 de mayo, el único detalle es que está vinculada a Vice City, y curiosamente la comunidad ha descubierto que tiene un seguidor tan masivo que empuja a pensar en una conexión oficial.

Si en pleno 2026 la cuenta oficial de Rockstar Games sigue a un cantante de apenas mil seguidores en Instagram, es para llevarse las manos a la cabeza y como poco teorizar sobre ello. Es el caso de Ehrin Duijf, un compositor y productor que combina habitualmente rock, electrónica y sonidos acústicos y que está envuelto en una odisea por publicar una previa. Aunque lo más llamativo no está en su historia, sino en quién le sigue, de ahí la fuerza que toma una de las teorías más sonadas de las últimas semanas.

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Si un artista tan desconocido saca una canción el 15 de mayo aprovechando el tirón de GTA VI el interés no pasa por nada de eso, sino por el hecho de que una cuenta tan gigantesca como Rockstar Games le sigue. Eso es lo realmente curioso, y por eso es tan sospechoso que asusta. De hecho desde que se ha conocido esta teoría que relaciona esa fecha con el posible tráiler de GTA VI no ha habido cambios ni la empresa ha dejado de seguir al artista.

El post en cuestión es sencillo, una previa de una canción que se llama 'Welcome to the Vice City', la ciudad elegida por GTA VI para volver a ampliar sus miras, a priori situada en Leonidas (el sobrenombre de la recreación de Florida en la ficción). Toda esa sospecha la acompaña una canción que define el estilo del autor, y que suena demasiado a acompañamiento de Inteligencia Artificial.

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Lo más llamativo es que Rockstar Games está detrás de esto sin una explicación previa, y que la canción como tal es la primera interacción en años del artista, porque en mayo subió un par de fotos, pero desde 2024 no tenía apenas movimiento. Curiosamente eso no pasa con el mismo perfil del propio Ehrin Duijf en YouTube o Spotify donde sí sube canciones de manera habitual, por lo que es cuanto menos sospechoso el movimiento.

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Lo más llamativo de todo es que la reunión de inversores de Take Two Interactive es el 21 de mayo, y en muchas ocasiones la publicación del tráiler llega algo antes para subir la cotización en bolsa justo antes como espaldarazo. Aún así la realidad es que todo parece demasiado obvio como para ser un secreto oculto, de hecho el propio artista sigue a comunidades de GTA en Instagram así como a PlayStation, una activación esta de las últimas horas.

De cualquier manera este músico se ha asegurado miles de visitas que de otra manera no tendría, sólo por entrar en la dinámica de rumores con el añadido de tener detrás a Rockstar Games como seguidor. Una ensoñación que puede cuadrar con la fecha del tercer tráiler, pero no presenta más que una curiosidad enlazada al seguimiento de la compañía, una explicación pendiente de cara a las dos próximas semanas.