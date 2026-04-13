Juan Pérez 13 ABR 2026 - 15:06h.

La compañía no cede a la extorsión y los ciberdelincuentes van a publicar el contenido

Otro caso de ciberdelincuentes tras los más de 90 vídeos filtrados entre 2022 y 2023

El hacker de GTA VI condenado a cadena perpetua

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La investigación popular por descubrir la fecha o algún detalle sobre el nuevo tráiler de GTA VI tiene una pausa sintomática en el camino con una información cuanto menos peligrosa para Rockstar Games. Por segunda vez en tres años la compañía sufre un ataque de hackers que compromete por completo la silenciosa marcha de su imperio de cara al lanzamiento del 19 de noviembre, un misterio oculto que puede tener las horas contadas.

La tarde del sábado ha sido especialmente complicada para Rockstar Games y para gran parte de su comunidad por la sonada confirmación de un grupo de hackers denominados ShinyHunters que accedieron a los servidores de la compañía. Según las informaciones conocidas, habían accedido a ese server que está gestionado por un proveedor de servicios externo hasta descubrir una base importante de la base del nuevo Grand Theft Auto, y habían pedido una alta suma económica para no desvelarlo.

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La conclusión a ese enigma es que Rockstar Games no va a pagarle a los piratas informáticos por lo que las próximas horas después de comentar en Kotaku que esto no generaría ningún tipo de impacto en la organización ni en los jugadores. De hecho afirmaron que sólo accedieron a una cantidad limitada de información no relevante de la empresa, por lo que ahora toca saber si esa afirmación es real.

La BBC ha hablado con el grupo de ciberdelincuentes que ha extorsionado a Rockstar Games, y han adelantado que van a publicar los datos en línea porque sus demandas no se habían cumplido. El único rastro de los hackers es que se cree que son delincuentes adolescentes que en el pasado afirmaron haber hecho ataques informáticos hacia empresas como Ticketmaster. Ahora es imposible adivinar cuáles serán sus pasos, porque no hay límite entre lo vivido en 2023 con los clips del juego o la afirmación de Rockstar donde dejan entrever que apenas han tomado nada.

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La brecha de seguridad de Rockstar Games debería estar preparada para lo peor después de lo sucedido, porque en los más de 90 vídeos virales entre 2022 y 2023 había mucho gameplay que después se ha demostrado. Ahora el estado del juego debe ser casi definitivo, por lo que una filtración puede chafar centenares de sorpresas de lo que debe ser GTA VI al completo dentro de unos meses.

Entre el miedo y el furor por llegar al contenido, la gran pregunta es cómo afrontar los leaks en un momento donde cada clip aparece en múltiples redes sociales sin que el usuario apenas tenga capacidad para controlar su aparición. Gameplay, narrativas, mecánicas, mapas...todo es un secreto por descubrir a expensas de la trama a lo Bonnie and Clyde mostrada por Jason y Lucia.

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Sólo hace falta ver cómo de relevante es la filtración, tanto por la tentativa de los hackers como desde la perspectiva de Rockstar Games. Por las declaraciones de la compañía no debería ser nada de magnitud como lo vivido hace años, por lo que quizás hay información relacionada con fechas de los tráilers o archivos alejados de la relevancia principal del gameplay. En las próximas horas debería haber novedades al respecto sobre el futuro de GTA VI, con más o menos relevancia, pero con un susto en el cuerpo hasta entonces para muchos.