Las 4 teorías más famosas sobre el cercano tráiler de GTA VI

Juan Pérez 27 MAR 2026 - 11:18h.

Desde la narrativa de Bonnie and Clive hasta una filtración en la PS Store

Recrean el tráiler de GTA VI en la vida real

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El peso de los inversores en un escenario repleto de millones de dólares a medio plazo es la ventana perfecta para empezar a amplificar el hype por GTA VI de cara a las próximas semanas. La tendencia relacionada con la presión financiera por los retrasos del juego enlazan con el cierre del año fiscal de Take-Two impulsan múltiples teorías para imaginar un nuevo tráiler dentro de muy poco con conexión a algunas de las fechas más significativas aprovechando el lore de la sexta entrega.

El argumentario para escalar en la profundidad de Rockstar Games con el gusto y el mimo por el detalle en cada una de sus decisiones escala desde diferentes planos: la necesidad de aliviar a los inversores y la conexión con la narrativa. En esas dos direcciones hay suficientes envoltorios como para confiar en algo más de lo anunciado por Strauss Zelnick como CEO de Take Two en el mes de febrero. Entonces advirtió que la estrategia de marketing estaba marcada para verano, pero puede no ser la única opción.

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En ese mar de dudas con el contexto financiero como escaparate de necesidad, el primer interrogante para esperar novedades pronto está en la teoría anclada al leak de la PS Store. Hace unas semanas un usuario comprobó que se habían incluido nuevos IDs de producto para GTA VI, un movimiento que adelanta la infraestructura necesaria para impulsar las reservas. Esto no va a pasar sin un tráiler de gameplay, por lo que las elucubraciones parten de un primer rastro de migajas.

La segunda teoría es mucho más romántica porque pasa por entender el simbolismo de Bonnie & Clide como parte de esa referencia eterna para construir la historia de Jason y Lucía. La clara inspiración de la pareja en los protagonistas de GTA VI puede tener un vínculo especial porque el aniversario de la muerte de ambos es el 23 de mayo, un momento que encaja a la perfección con ese primer impulso previo al verano para arrancar el plan de marketing. Quizás no es un tráiler y sí un pequeño leitmotiv sobre la pareja, pero no sería extraño aprovechar la fecha para dejar una pincelada de lo que puede ser la historia de ambos.

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El desierto de GTA Online y la teoría de los 177 días

El calendario de actualizaciones de GTA Online tiene una fecha final del 1 de abril que a día de hoy no tiene continuidad, y es cuanto menos significativo a tan pocos días del cambio. Este vacío puede significar una oportunidad para dejarle espacio a un gran anuncio en el mes de abril relacionado con el multijugador, pero también puede ser una forma de dejar a un lado el pasado para empezar a deslizar las nuevas experiencias en GTA VI.

Otra de las locuras más repetidas es la de los 177 días que tardó Red Dead Redemption 2 desde su tercer tráiler a su lanzamiento, y por ahora el timing con la preparación está en el mismo tono. Es una auténtica locura pero a sabiendas cómo trabaja Rockstar Games, las casualidades no existen y lo sabrá bien todo aquel que sigue buscando algunos de los misterios de RDR2. Si todo cuadra con el lanzamiento de GTA VI el 19 de noviembre, el tráiler debe llegar el próximo 26 de mayo.

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La mezcla deja muchas ideas encima de la mesa pero la realidad es que todo pasa por dos claros bloques, una oleada de contenido que puede pasar por capturas o algún brillo especial (quizás en abril), y el impulso posterior. El tráiler puede pasar por mayo o junio como elemento definitivo para confirmar las declaraciones de Strauss y arrancar la cuenta atrás hasta el lanzamiento definitivo de noviembre.