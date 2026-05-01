La cuenta atrás para GTA VI: El tráiler 3 y el dilema de la fecha de lanzamiento

Juan Pérez 01 MAY 2026 - 09:20h.

El encaje en los eventos de verano al estilo Rockstar Games

La historia de cuando GTA VI fue cancelado en repetidas ocasiones

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La mayor encrucijada en el mundo de los videojuegos es saber con exactitud cuál es la fecha de lanzamiento del próximo gran tráiler de GTA VI. Tras todos los dilemas que ha sufrido Rockstar Games en los últimos años desde la filtración masiva hasta los múltiples retrasos, el calendario y las decisiones de otros desarrolladores apuntan a que no habrá más cambios. Sin embargo, el interrogante sigue rodeando al mes de noviembre ante un verano cargado de expectativas.

El agotamiento ante la espera de conocer algo nuevo de GTA VI ante un sinfín de teorías tiene una misma fecha señalada, subrayada y rodeada en el calendario, porque es parte de lo que significa hoy día la industria del entretenimiento. No hay videojuego que se plantee un lanzamiento sin tener en cuenta lo que va a suponer este título; lo nuevo de Rockstar es algo más que un par de semanas pegadas a la consola, es una simbiosis total entre el gaming y la industria del entretenimiento en su máxima expresión.

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En las últimas horas el CEO de Take Two Interactive ha dejado entrever que el marketing alrededor de GTA VI va a comenzar pronto, por lo que la maquinaria está a punto de empezar. Si eso lo conectamos con que la próxima llamada con los inversores es el jueves 21 de mayo, el día siguiente puede ser el primero de toda una vertiente de posibilidades para llenar el entorno de anuncios para promover GTA VI.

El edificio parece tener las bases para presentar pronto el nuevo gameplay y los tiempos cuadran: la espera entre el primer y el segundo tráiler es abismal, porque hay 519 días entre ellos, pero los retrasos han marcado esa situación. Ahora entre el segundo y el tercero puede haber poco más de un año, porque desde el 6 de mayo del año pasado empieza una cuenta atrás que coloca el mayo de 2026 como el mejor escaparate para volver a ver a Jason y a Lucia.

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A vueltas con el precio de GTA VI

Strauss Zelnick ha levantado la voz por primera vez en mucho tiempo no sólo para amasar el hype con la bendición para la promoción del juego, sino también para hablar del precio. Los constantes vaivenes de la industria sobre las elucubraciones de una subida general para elevar el precio hablan de 90-100 euros como un nuevo estándar, pero el CEO de Take Two Interactive deja entrever algo más lógico. Asegura la búsqueda de un precio "muy razonable" y "justo" con lo que van a ofrecer, una frase que alivia y a la vez asusta, porque lo que puede ofrecer un juego para toda una década defiende perfectamente un gasto alto. De hecho habla de que van a preparar el espectáculo más impresionante en la historia de los videojuegos.

A partir de ahí todo pasa por lo que puede generar el tráiler en cuanto a contenido porque la gran duda es si el filtro dejará pasar cinemáticas, gameplay o algo que vaya más allá de la jugabilidad real con pistola en mano para ver cómo se comportan los personajes.

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Rockstar juega en su propia liga

Aunque los eventos de verano supondrán un repunte en la actualidad, Rockstar suele aprovechar su poder para cambiar el rumbo de la industria. Sería raro que se alinearan con PlayStation, Geoff Keighley, Xbox o un Nintendo Direct para presentar el esperado tercer tráiler de GTA VI y lo normal es que lancen el bombazo en sus tiempos. Si quieren sacudir el sector, lo lógico es que el anuncio ocurra algo antes o después de la vorágine veraniega. Por eso, pensar en finales de mayo cobra fuerza frente a un mes de julio que parece demasiado tardío por la desconexión vacacional. Lanzarlo en mayo permitiría:

Cuadrar con las proyecciones financieras.

Tomar distancia de otros anuncios para ser el centro de atención absoluto justo antes de las conferencias de junio.

Batir, seguramente, nuevos récords históricos de visualizaciones.

El dominio generacional en la última década de GTA VI es la razón para entender cómo puede afectar GTA VI al mercado desde su visión. Este título debe significar un cambio de escena en constante desarrollo. El control de tres generaciones de consolas con beneficios millonarios es sólo el escaparate para entender lo que ha supuesto la evolución constante del juego y de su vertiente online. Ahora, todo apunta a que pasaremos por el mismo filtro en PC, comprobando la manera de jugar hasta que salga la nueva Xbox o la futura PlayStation 6. Incluso, dentro de los matices de lo que significará tener el juego, queda la incógnita de si algún día podrá llegar a Nintendo Switch 2 o se centrará en el escaparate del PC.