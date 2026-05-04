PlayStation elige el State of Play por encima del Showcase

Juan Pérez 04 MAY 2026 - 11:39h.

Una firma del conocido insider Natethehate

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El escaparate del mes de junio con todos los eventos ligados al 'No E3' no parece estar entre los planes de PlayStation según las informaciones del conocido insider Natethehate. A pesar de las constantes filtraciones sobre la intención de Sony de volcar ahí algunas de las sorpresas más importantes para el próximo año, las pistas de última hora apuntan a un State of Play en vez del sonado PlayStation Showcase.

La sonata del Showcase tres años sin sonar desde el pasado mayo de 2023, y parece que la armonía más famosa de Sony sigue oculta al analizar las palabras del periodista. Nate ha desvelado la posibilidad del adelantamiento de la compañía a todos los rivales para llegar de tiempo a la marca habitual de eventos del mes de junio, lo que certifica con una más que posible presentación en mayo con el apellido del State of Play.

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En este caso la cuestión pasa por el gusto por el riesgo de Nate, que se ha abalanzado a dar una opinión con toda la información que tiene, y la premisa es que Sony se va a adelantar a sus rivales. No sabe decir si el State of Play va a ser a finales de mayo o a principios de Junio, pero con total seguridad va a llegar antes tanto del Xbox Showcase como del Summer Game Fest. Del Nintendo Direct todavía no hay noticias por lo que es difícil saber cuál es la escala de hype en cuanto a fechas.

La única realidad de su afirmación es que la previsión del State of Play es cada vez más real, lo que tumba expectativas de un PlayStation Showcase repleto de grandes nombres. Porque Sony sólo activa el botón del Showcase cuando verdaderamente entiende que tiene demasiado bajo la manta para desentrañar el próximo año, por no hablar en plural con algún teaser jugoso para el próximo lustro.

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Por ahora la única gran confirmación pasa por alimentar el hype de juegos como Marvel's Wolverine, Marvel Tokon o Fairgame$, pero en las últimas horas también se ha activado la luz de Intergalactic: The Heretic Prophet. La lineación del nuevo videojuego de Naughty Dog para el Summer Game Fest deja entrever que también tendrá espacio en el State of Play, sobre todo a sabiendas de la exclusividad.

Por eso el peso del State of Play hace que las expectativas bajen a pesar de tener en el horizonte posibilidades como el nuevo título de God of War, Nier Automata 2 o el anuncio de Final Fantasy VII Parte 3. Esta última entrega es la más difícil de guardar exclusivamente para Sony porque la expansión hacia la multiplataforma de lanzamiento empuja más a Square Enix a viajar de primeras al Summer Game Fest para buscar un consenso global entre todas las comunidades.

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Con el State of Play en vez de con un Showcase es más difícil pensar en pelotazos más sonoros como un Kingdom Hearts 4, Astro Bot 2, Phisint o Final Fantasy IX Remake entre tantos otros. Y cada uno por sus propias razones, pero los tiempos no cuadran con lo que apunta la compañía. Eso sí, Interglactic debe tener una doble propuesta no sólo para ampliar su historia, sino para dar algún esbozo de la jugabilidad con combate dentro de un gameplay hasta ahora inédito.