Todas las razones de Sony para volver este verano al PlayStation Showcase

Juan Pérez 29 ABR 2026 - 13:21h.

El mejor momento para anunciar el nuevo God of War...y mucho más

A Final Fantasy VII: Parte 3 se le está poniendo cara de sorpresa en el Summer Game Fest

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El verano va a ser muy intenso y Sony puede sacar todas sus armas para armar el soñado PlayStation Showcase. La proyección de GTA VI envuelve a la industria de cara al 19 de noviembre, tal y como la ha cambiado GTA V a lo largo de tres generaciones de consolas diferentes. Pero, independientemente del refuerzo en el mes de septiembre con juegos muy interesantes, claramente hay desarrollos que están guardando todos los ases bajo una manga que solo tiene un denominador común: el despliegue en 2027.

En el caso de PlayStation, el esperado Showcase se siente necesario; hace mucho tiempo que la compañía no da un verdadero hachazo para convertir todo el hype alrededor de sus IP en algo más que un State of Play. El arrastre de tantos eventos notables sin llegar al sobresaliente funcionan porque hay muchos títulos que han pasado desapercibidos o que han sido de lo poco rescatable hasta convertir un título como Astro Bot en GOTY, pero la realidad es que hay demasiados desarrollos, tanto confirmados como bajo llave, que deberían ver la luz en algún punto en el próximo año y medio.

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La sensación generalizada en el sector es que cada vez es más fácil hacer pequeños anuncios para mantener la atención a lo largo de los meses en vez de dar un buen espaldarazo encima de la mesa. Sin embargo, Sony tiene suficientes razones para hacer algo más. Ya no es solo porque las subidas de precios significan un contrapunto a lo que uno quiere vender, sino porque es necesario sacar músculo en un momento donde parece haber más competencia que nunca.

Sea real o no, es imposible predecir si Nintendo Switch 2 le quita jugadores reales a PlayStation, o si la Steam Machine va a comerse un pedazo de la tarta o va a hacer la tarta más grande. La realidad es que hace falta demostrar que hay algo más, que todos esos rumores se convierten en juegos y que los anuncios tienen un soporte algo más grande que lo descubierto hasta la fecha. Por eso es fácil soñar entre tantas filtraciones con un PlayStation Showcase en el mes de junio como parte del 'No E3'.

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Los títulos para soñar: de God of War a Intergalactic

Existen suficientes juegos como para soñar que el Showcase es real. Por ejemplo, el nuevo God of War debe ser una de las premisas fundamentales para ahondar en la nueva historia con Faye como supuesta protagonista lejos del rol principal de Kratos. También está la opción de Intergalactic: The Heretic Prophet. Parece imposible a día de hoy imaginar que, si Neil Druckman está tan involucrado, no se aproveche para darle valor a la escena. Incluso un teaser de The Last of Us Parte III sería un bombazo, pero Intergalactic es la opción más lógica a pesar de que no apunta a un lanzamiento a corto plazo.

Esos dos ´títulos son los más realistas por previsiones, por el silencio desde hace años de la primera franquicia y la necesidad de mostrar algo nuevo de Naughty Dog, pero hay mucho más. Nier Automata 2 está encima de la mesa después de la confirmación oficial de los propios desarrolladores, así como la promoción para darle valor a Marvel Tokon, Fairgame$ o Marvel's Wolverine.

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Por otro lado, aunque Final Fantasy VII Parte 3 ya sea multiplataforma, podría encajar en un PlayStation Showcase después de la relación de amor de la entrega eternamente, pero no se descarta la exclusiva para el Summer Game Fest. A partir de ahí hay triples soñados como el adelanto de Astro Bot 2, un primer guiño a Kingdom Hearts 4, Final Fantasy IX Remake, Bloodborne 2 o incluso Phisint, el nuevo Metal Gear Solid que Kojima prepara para Sony. Son locuras muy bestias, pero no hay nada malo en soñar.

Obviamente este último listado es tan apetecible como ilógico, pero a sabiendas de cómo funcionan estos eventos, a poco que haya dos o tres anuncios importantes de verdad aunque solo en pinceladas, ya tendrá sentido para Sony. La ejecución de un PlayStation Showcase es una demostración de poder y es el mejor momento para repartir hype a millones de usuarios actuales y potenciales.