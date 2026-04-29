Gustavo Maeso 29 ABR 2026 - 09:48h.

Rebel Wolves desvela la fecha de lanzamiento de The Blood of Dawnwalker, gameplay, historia y ediciones en un evento cargado de novedades

The Blood of Dawnwalker, el juego de vampiros del director de The Witcher 3

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The Blood of Dawnwalker ya tiene fecha de lanzamiento. Será el próximo 3 de septiembre cuando este título aterrice en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, marcando el debut del estudio Rebel Wolves, estudio fundado en 2022 por Konrad Tomaszkiewicz (director de The Witcher 3), y de la mano de Bandai Namco Entertainment.

El anuncio se ha producido durante el evento “Road to Launch”, una presentación que no solo ha servido para poner día al calendario, sino también para abrir de par en par las puertas del universo del juego. Hemos podido ver nuevo gameplay, detalles narrativos, requisitos técnicos y hasta material detrás de las cámaras, confirmando que estamos ante una producción que quiere competir con los grandes nombres del género.

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Un mundo oscuro donde cada decisión importa

Si algo ha dejado claro The Blood of Dawnwalker es su ambición narrativa. Nos trasladamos a una Europa del siglo XIV sumida en el caos: guerras, peste y una sociedad al borde del colapso. En ese contexto, una élite de vampiros emerge para tomar el control, dando paso a una era de cambios inquietantes.

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Nos ponemos en la piel de Coen, un personaje atrapado entre dos mundos: ni completamente humano ni totalmente vampiro. Este enfoque híbrido no es solo narrativo, también afecta a la jugabilidad. Según lo mostrado, nuestras decisiones tendrán un impacto directo en el desarrollo de la historia y en el equilibrio de poder dentro del valle de Sangora, una misteriosa región situada en los Cárpatos que será el escenario principal del juego.

Durante el evento, vimos cómo la exploración desbloquea habilidades, secretos y desafíos que pueden alterar el rumbo de la partida.

Gameplay extenso y un mundo abierto lleno de posibilidades

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de más de 10 minutos de gameplay capturado en la versión más reciente para PC. Aquí comprobamos que el mundo abierto no es un simple decorado: está diseñado para reaccionar a nuestras acciones.

Desde enfrentamientos hasta decisiones estratégicas, cada paso influye en la narrativa. Este enfoque recuerda a los grandes referentes del género, pero con una identidad propia centrada en la consecuencia de cada elección.

Además, el equipo de desarrollo —con figuras como Piotr Kucharski o Daria Bury-Zawada— profundizó en las mecánicas, dejando claro que hay un fuerte componente narrativo que guía toda la experiencia.

Un apartado artístico y técnico de primer nivel

El juego está desarrollado con Unreal Engine 5, lo que ya anticipa un salto visual importante. Pero no todo es tecnología: también hay un cuidado especial en la ambientación y la autenticidad.

Un ejemplo curioso lo encontramos en la participación de Jan Błachowicz, ex campeón de la UFC, quien ha contribuido mediante captura de movimiento a uno de los antagonistas, Bakir. Su experiencia real en combate se traduce en animaciones más creíbles e intensas.

A esto se suma la banda sonora, de la que ya hemos podido escuchar el tema “Uphill Battle”, presentado con músicos en directo. Un detalle que refuerza la apuesta por una experiencia inmersiva y cinematográfica.

El lanzamiento vendrá acompañado de varias ediciones. Además de la estándar digital y la Day One, se ha anunciado una edición Eclipse con contenido adicional como un compendio del mundo, banda sonora y cómic. También habrá una Collector’s Edition para los más fans. Las reservas ya están abiertas tanto en formato digital como en tiendas físicas, lo que indica la confianza de la editora en el proyecto.

Requisitos para PC de The Blood of Dawnwalker:

MÍNIMO:

1080p nativo a 30 FPS

Ajuste de calidad: Bajo

Bajo CPU: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X RAM: 16 GB

16 GB GPU: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 5600 XT

NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 5600 XT VRAM: 6 GB

6 GB Almacenamiento: 40 GB SSD

40 GB SSD Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12

RECOMENDADO:

1080p nativo a 60 FPS / 1440p nativo a 60 FPS

Ajuste de calidad: Alto

Alto CPU: Intel Core i5-13600 / AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5-13600 / AMD Ryzen 5 7600X RAM: 16 GB

16 GB GPU: NVIDIA RTX 4070 Ti / AMD RX 7800 XT

NVIDIA RTX 4070 Ti / AMD RX 7800 XT VRAM: 12 GB

12 GB Almacenamiento: 40 GB SSD

40 GB SSD Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12

ULTRA: