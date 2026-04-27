El viaje de Starfield pasa a PlayStation 5 con un universo interminable

El aterrizaje en PS5 deja entrever tanto las virtudes y los errores del título

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Han pasado ya tres años desde que Starfield se lanzara oficialmente para Xbox y PC, llegando ahora a PS5 con todas las novedades disponibles, expansiones y mejoras que se han ido puliendo durante todo este tiempo. El debate principal que ha surgido al respecto es: ¿Ha aguantado el juego bien el paso del tiempo? ¿Fueron las críticas demasiado duras? El caso de Starfield es bastante particular. Puede resumirse pronto como un Fallout en el espacio, aunque es un concepto en parte reduccionista.

La realidad es que bebe mucho de todo lo que Bethesda ha ido haciendo con el paso de los años, para bien o para mal. Starfield tiene las bases más clásicas del género del rol occidental, suavizadas ligeramente hacia cierta modernidad, pero el primer contacto no deja lugar a dudas: es un juego pesado, de demasiada navegación por menús insípidos y anticuados, de demasiados tiempos de carga.

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Gráficamente los escenarios cumplen muy bien su cometido, sobre todo los parajes naturales. No ocurre tanto con los espacios cerrados cuando se abusa de ellos. Los modelados de los personajes siguen siendo el punto flaco del estudio, con muchos rostros que atraviesan el valle inquietante y que piden un ejercicio consciente de suspensión de la credibilidad al jugador para que pueda disfrutar de la experiencia.

Y lo cierto es que, si ignoras hasta cierto punto esta clase de cosas, empiezas a fijarte bien en los puntos positivos del juego. La gran libertad que ofrece, que puedas crear tu personaje a tu gusto, inventándote todo su contexto y progresando por las misiones al ritmo que prefieras. Porque los juegos de Bethesda siempre han ido de la libertad, de tirar más de imaginación dentro de un parque de juguetes digital en el que no importa tanto la experiencia en sí, si no la suma de las partes para conformar un total amoldado expresamente para ti.

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Los que entienden este contrato, que ya se hacía en Oblivion, en Skyrim, en Fallout 3 y 4...saben a que vienen y difícilmente van a necesitar algo más. Lo bueno de Starfield está en sus misiones, en las recompensas que obtienes y en ir desbloqueando habilidades que definan que clase de personaje eres. Y si el juego se hubiese centrado principalmente en esto, creo que no habría recibido tantas críticas. Pero en la ambición de fijarse demasiado en No Man's Sky, en querer mil planetas para descubrir, convirtiendo el juego en un híbrido entre rol y exploración más propia del género de supervivencia, diluye demasiado su personalidad.

Por supuesto, habrán muchos que entren en la propuesta, que quieran explorar todos esos planetas, recolectar recursos, montar bases y obtener materiales con los que fabricar mejor equipo o construir mastodónticas naves. Pero todo este sistema basado en la repetición puede abrumar y cansar al que solo quiere vivir aventuras más narrativas. Lo bueno es que hay mucho de todo, y centrarse en la campaña o en las misiones de facción te va a dar contenido para cientos de horas. El gran patinazo de Starfield es intentar meterse a medias en un terreno que No Man's Sky o incluso Star Citizen han ido puliendo mucho mejor.

Centrándonos en el rendimiento para la plataforma de Sony, lo cierto es que hay luces de sombras. El juego funciona muy bien en términos generales, aunque los tiempos de carga son más largos de lo que debería. Lo más grave en este apartado es que hay muchos errores sin solucionar y que difícilmente tienen excusa en un lanzamiento de esta proporción. Se han reportado muchos cuelgues, crasheos, o incluso partidas perdidas, y la cosa se agrava cuantas más horas juegues, algo parecido a lo que ocurrió con la remasterización de Oblivion. Por supuesto son cosas que un buen parche puede arreglar, pero considero incomprensible que se permita este tipo de fallos que pueden estropear tanto la experiencia del jugador, aun cuando es más fácil que ocurra en juegos tan grandes y tan complejos.

En definitiva, Starfield es un buen juego de rol clásico con la firma de Bethesda, muy bueno en lo narrativo, que sabe proporcionar muy bien la sensación de ser un explorador espacial con un gran universo a su alcance, pero que arrastra una estructura arcaica que requiere de mayor riesgo y modernización para un estudio que se está quedando algo atrás en el mercado actual. Sigue siendo muy divertido robar, abrir cerraduras y poder resolver combates conversando, las armas son muy variadas y la creación de naves es toda una pasada, pero la sombra del pasado es grande sobre esta compañía, deben aprender a innovar más y no depender tanto de sus éxitos anteriores.

Lo mejor

Rol clásico y confiable marca de la casa . Buena narrativa en misiones y gran libertad de elección.

. Buena narrativa en misiones y gran libertad de elección. Consigue recrear muy bien la sensación de exploración espacial.

Cuenta con entornos muy variados que cuentan una historia interesante a caballo entre el realismo y una ciencia ficción que me ha recordado mucho a Star Trek .

. Buena variedad de equipamiento y habilidades que permiten muchas opciones de personalización

Lo peor

Rendimiento nefasto de salida , con muchos cuelgues que no deberían permitirse en un juego de esta escala

, con muchos cuelgues que no deberían permitirse en un juego de esta escala El juego abarca demasiado en aspectos que no son atractivos para muchos jugadores. Le habría venido mejor concentrar mejor sus recursos.

Arrastra conceptos anticuados como menús simples y ortopédicos y dependen mucho de pantallas de carga.