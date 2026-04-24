Juan Pérez 24 ABR 2026 - 11:43h.

'We Are Xbox', el nuevo lema de la compañía

El Xbox Games Showcase 2026 ya tiene fecha: el 7 de junio a las 19:00 horas

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La salida de Phil Spencer por la puerta de atrás de Xbox hace un par de meses ha revelado un plan oculto hasta la fecha liderado por la nueva CEO Asha Sharma. La revolución total en tan poco tiempo para devolver el lustre a la compañía parece el regreso a la buena senda para resucitar la situación de Microsoft desde la ventana del gaming, y el último pulso parece el mimo al Game Pass, un regreso a la exclusividad con un nuevo logo que recupera el verde más auténtico de la marca.

La última hora de Xbox es cuanto menos prometedora. La nueva estrategia anunciada por la compañía es una oda al pasado para cambiar por completo el mensaje del último lustro, ahora esa manida frase de que cualquier cosa es una consola forma parte del pasado. "Nosotros somos Xbox", con ese sencillo gesto y la presentación del verde sintomático de la compañía, todo parece volver a una época pasada con mejor recuerdo para reformular el presente y el futuro.

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Ese sencillo gesto acompaña a la esperanza, pero no es más que un cambio de marca que va relacionado íntegramente a dos meses de decisiones ejecutadas por la CEO de Xbox. Asha Sharma es la cara visible de ese nuevo proyecto y a pesar de las dudas despertadas, es parte de la victoria por lo que supone no sólo la toma de decisiones sino personalizar en ella la victoria para ese cambio.

En las redes sociales la participación activa ha convertido ese lavado de cara en una representación donde su sencilla participación le convierte en algo más que una CEO. Es una más, la que está ayudando a cambiarlo todo, algo increíblemente exagerado pero que de puertas afuera funciona por la necesidad de los fans de tener a alguien que personalice esa transición hacia algo verdaderamente diferente.

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La gestión más significativa de Asha Sharma es la reducción del precio del Xbox Game Pass Ultimate de 29,99 dólares a 22.99 dólares al mes. El gran matiz es que el precio baja pero a partir de ahora la saga Call of Duty no estará incluida de lanzamiento con los próximos juegos, una decisión lógica a sabiendas del peso económico de la franquicia frente a las ventajas continuadas del pase independientemente del shooter. Es un rescate financiero lógico y que los fans han aplaudido.

El anuncio de Project Helix es la segunda de las piezas del nuevo puzle de Xbox porque todo apunta a que es el nombre en clave de la consola de próxima generación, un sustento principal para romper con el estándar actual. Esa vinculación va hilada con la necesidad de recuperar la exclusividad, algo que por ahora no tiene una definición exacta pero entra dentro de la eliminación del concepto de Microsoft Gaming para reevaluar a corto plazo el concepto de exclusividad. Los primeros rumores hablan de que Gears of War E-Day podría mantenerse como exclusivo con lo que eso significa en el mercado actual. Es una afirmación algo arriesgada con la información que hay hoy día, por lo que es imposible saber si simplemente serán exclusivos para el lanzamiento y posteriormente viajarán a otras plataformas.

Esa afirmación de la exclusividad está por definir, por ahora es una información de Tom Warren que parece tantear el mercado, pero sin lugar a dudas es un cambio de rumbo aunque sólo sea una toma de contacto. Las consecuencias directas de dar ese paso es la confianza en su propia consola y en la próxima, por lo que tiene sentido en consonancia con el cambio de logo y con la proyección de los dos meses de decisiones de Asha Sharma.

La eliminación de la campaña de marketing 'This is an Xbox' es otro de los puntos a favor para romper con Phil Spencer y con la dinámica actual de la consola. El último mensaje así lo certifica, es un cambio drástico que busca darle prioridad a su consola, por no hablar del mensaje directo a la comunidad con el compromiso por ejemplo de recuperar el Xbox Fan Fest. Sumado a otras propuestas como las reacciones directas con los fans, la actualización de los logros o el descarte tajante del contenido de la IA de baja calidad la colocan ahora mismo como una líder necesaria.

Por ahora el mensaje cala en los fans, y era la opción lógica para limpiar la marca. Ahora falta comprobar cómo se ajusta eso cuando de verdad los nombres y apellidos caigan en el mercado, tanto con el lanzamiento de juegos como con la toma de decisiones individuales con los exclusivos. El primer paso parece darle la razón a Sharma en sus primeros pasos en la compañía, un giro radical para asentar la base de jugadores en el futuro más inmediato.