El Xbox Games Showcase 2026 ya tiene fecha: el 7 de junio a las 19:00 horas

Gustavo Maeso 30 MAR 2026 - 16:31h.

Xbox ya anunciado la fecha y horario para su evento de presentación de novedades de este próximo verano

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Xbox ha anunciado hoy la fecha y la hora del Xbox Games Showcase 2026, el gran evento veraniego de presentación que suele tener lugar en la ciudad de Los Ángeles, California. La gran fiesta de Xbox de este año tendrá lugar el domingo 7 de junio a las 19:00 (hora peninsular española). El evento estará seguido inmediatamente de un avance en profundidad sobre el regreso de una de las franquicias más legendarias de Xbox: el Gears of War: E-Day Direct.

Este nuevo Showcase incluirá primeros vistazos a gameplay y novedades importantes sobre los próximos títulos de los estudios de la familia Xbox, así como de socios de todo el mundo. Gears of War: E-Day Direct transportará a los espectadores al comienzo del Día de la Emergencia, ofreciendo nuevos detalles y gameplay directamente del equipo responsable de la franquicia Gears, The Coalition Studio.

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Además, para celebrar el 25.º aniversario de Xbox, el FanFest también vuelve al Showcase, con un repaso a los 25 años de Xbox y a lo que está por venir.

Estos son los horarios de emisión del evento doble Xbox Games Showcase + Gears of War: E-Day Direct, que estará disponible en más de 40 idiomas, así como en lengua de signos estadounidense, lengua de signos británica y audio-descripción en inglés:

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PDT: 7 de junio, 10:00

EDT: 7 de junio, 13:00

BST: 7 de junio, 18:00

CEST: 7 de junio, 19:00

JST: 8 de junio, 2:00

AEST: 8 de junio, 3:00

El evento doble estará disponible en los canal de Xbox de YouTube, Twitch y Facebook, entre otros.

Xbox ha sido la compañía que más pronto ha anunciado sus planes para el típico evento de presentación del verano, ese que antes se realizaba en torno al E3 de Los Ángeles. En breve iremos conociendo el resto de eventos que, seguro, organiza también PlayStation, Nintendo y compañía.