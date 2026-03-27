Xbox Partner Preview: todos los anuncios, estrenos y lo que llega a Game Pass
19 videojuegos en apenas media hora, con 8 títulos nunca antes vistos, grandes proyectos, indies y nuevas licencias
Xbox Game Pass termina marzo con Disco Elysium y Resident Evil 7
Ayer se celebró el Xbox Partner Preview de marzo de 2026, una presentación de unos 30 minutos centrada en socios third party que ha servido para tomar el pulso a la estrategia de Xbox para los próximos meses con una combinación de nuevos descubrimientos, secuelas esperadas, propuestas de autor y una insistencia constante en el valor añadido de Xbox Game Pass Ultimate. El evento reunió 19 juegos y 14 de ellos llegarán al servicio desde el primer día.
El evento mostró nombres potentes como Hades II, S.T.A.L.K.E.R. 2 o The Expanse: Osiris Reborn; pero también hemos visto cómo Xbox sigue usando este formato para dar oxígeno a nuevas IP, rescatar series con personalidad y proyectos indies y ordenar un calendario que se extiende entre 2026 y 2027.
Un Partner Preview con dos ideas muy claras: variedad y suscripción
Si algo ha querido subrayar Xbox en esta presentación es que su ecosistema no vive solo de los grandes first party. La compañía ha dado espacio a shooters, RPG, aventuras narrativas, plataformas, farming sims con algún giro de terror, propuestas cooperativas y juegos de acción de muy distinto presupuesto. Todo ello, además, con una presencia reiterada de Xbox Play Anywhere, otro de esos mensajes que Microsoft lleva tiempo empujando para vender continuidad entre consola, PC y nube.
La retransmisión, presentada por Aaron Paul, arrancó y terminó con dos estrenos mundiales muy distintos entre sí. Por un lado, Hunter: The Reckoning – Deathwish, un juego de acción en primera persona ambientado en el universo World of Darkness, nos puso en una cacería sobrenatural con vampiros infiltrados incluso en las fuerzas del orden. Por otro, Artificial Detective cerró el evento con una aventura posapocalíptica protagonizada por un detective robótico y una niña humana, una premisa con mucho potencial narrativo y una estética bastante marcada. Ambos apuntan a 2027.
Los grandes nombres que marcaron la presentación
Entre los anuncios más potentes, Alien Deathstorm fue uno de los que más sonados. Rebellion presentó un shooter y survival horror en primera persona ambientado en una colonia azotada por tormentas y criaturas alienígenas. La propuesta encaja bastante bien con esa tradición del estudio británico de mezclar tensión ambiental y acción táctica, y además llegará a Game Pass.
También tuvo mucho peso Stranger Than Heaven, el nuevo proyecto de Ryu Ga Gotoku Studio. El tráiler confirmó que su historia abarcará cinco periodos temporales y cinco ciudades distintas, una ambición estructural que ya de por sí lo convierte en uno de los juegos más intrigantes del escaparate. Xbox, de hecho, aprovechó para anunciar un programa específico, Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven, previsto para el 6 de mayo, con más detalles sobre mundo, personajes y argumento.
Otro nombre con tirón fue Hades II. La secuela del aclamado roguelike de Supergiant Games confirmó su llegada a Xbox el 14 de abril, con estreno día uno en Game Pass. No necesita demasiada presentación.
A esto se sumó The Expanse: Osiris Reborn, que mostró nuevo gameplay, puso fecha a su beta para el 22 de abril de 2026 y situó su lanzamiento en primavera de 2027. Como RPG de acción en tercera persona ambientado en el universo creado por James S. A. Corey, tiene ese perfil de juego de ciencia ficción muy reconocible que puede conectar tanto con fans de la saga como con quienes buscan una aventura espacial con decisiones y tripulación propia.
De Game Pass a las sorpresa indies
El evento también dejó una cantidad considerable de títulos medianos y pequeños con bastante personalidad. Ascend to Zero apostó por la acción roguelike con manipulación temporal y estética pixel art cyberpunk; Forever Ago propuso un viaje introspectivo sobre memoria, pérdida y amistad; y The Eternal Life of Goldman se presentó como un precioso plataformas artesanal de animación dibujada a mano que llegará también a Game Pass y contará con demo inmediata.
En un registro muy diferente, Bluey’s Happy Snaps quiso abrir la puerta al público familiar con una aventura basada en fotografía y exploración; Frog Sqwad se colocó como opción cooperativa para hasta ocho jugadores; y Grave Seasons mezcló la estructura de simulador de granja con un trasfondo inquietante, casi de thriller rural, hasta el punto de ser uno de los indies más llamativos del conjunto. Moosa: Dirty Fate, por su parte, llevó la acción a una Corea feudal estilizada, mientras que Vaunted apostó por un RPG táctico que mezcla planificación por turnos y acción en tiempo real.
Hubo también espacio para licencias y regresos con tirón. Dispatch llegará a Xbox este verano con su colección completa de episodios y su enfoque narrativo de superhéroes en clave de comedia. Serious Sam: Shatterverse recuperará la saga de disparos desmadrados este mismo año. Super Meat Boy 3D transformará el clásico de plataformas en una experiencia tridimensional desde el 31 de marzo. Y Wuthering Waves, que ya venía haciendo ruido en otros mercados, confirmó su desembarco en el ecosistema Xbox para julio de 2026, incluyendo Game Pass.
S.T.A.L.K.E.R. 2 anuncia DLC
No todo fueron juegos nuevos. GSC Game World aprovechó la cita para enseñar Cost of Hope, la primera gran expansión de S.T.A.L.K.E.R. 2. El DLC nos llevará al conflicto entre Duty y Freedom, incluirá nuevas zonas como la central nuclear de Chernóbil y promete una campaña de más de 20 horas. Es un recordatorio importante: Xbox no solo está presentando lanzamientos, también está alimentando comunidades activas con contenido de peso.
Si juntamos todas las piezas, el Xbox Partner Preview de marzo tuvo mucha chicha condensada en apenas 30 minutos de presentación. Una sucesión de nuevos lanzamientos, propuestas ya conocidas y títulos consagrados que llegan al ecosistema Xbox en pocos meses.