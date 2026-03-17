Xbox Game Pass termina marzo con Disco Elysium y Resident Evil 7

Gustavo Maeso 17 MAR 2026 - 15:46h.

Disco Elysium, Resident Evil 7 y Final Fantasy IV lideran una oleada variada

Xbox Game Pass comienza marzo con Cyberpunk 2077 y Planet of Lana II

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Arrancamos una nueva quincena con más novedades en Xbox Game Pass. En esta ocasión, repasamos una batería de incorporaciones que llegan entre las dos últimas semanas de marzo y principios de abril, con nombres tan potentes como Disco Elysium – The Final Cut, Resident Evil 7: Biohazard o el regreso de un clásico eterno como Final Fantasy IV.

La primera parada nos lleva a una propuesta claramente orientada al público familiar. DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party ya está disponible y nos invita a sumergirnos en una aventura colorida, repleta de minijuegos y creatividad. Es un título que apuesta por la accesibilidad y el entretenimiento ligero, ideal para sesiones compartidas.

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A partir del 18 de marzo, el ritmo se acelera con propuestas muy distintas entre sí. South of Midnight nos lleva a una reinterpretación del folclore del sur de Estados Unidos con tintes sobrenaturales, mientras que The Alters apuesta por una ciencia ficción más introspectiva, donde las decisiones vitales del protagonista se materializan en versiones alternativas de sí mismo. Ambos títulos, además, se incorporan también al catálogo Premium, lo que amplía su alcance dentro del ecosistema Game Pass.

19 de marzo: Disco Elysium aterriza en Game Pass

Uno de los momentos clave llega con Disco Elysium – The Final Cut. Este RPG, considerado por muchos como una obra maestra moderna, nos pone en la piel de un detective con un sistema de habilidades único y una libertad narrativa casi total.

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Podemos resolver casos, manipular situaciones o simplemente dejarnos llevar por el caos. Esa libertad es precisamente lo que lo convierte en una experiencia imprescindible para quienes buscan algo diferente dentro del género.

A finales de marzo: Resident Evil 7

La recta final del mes no se queda atrás. El 24 de marzo llega Like a Dragon: Infinite Wealth, una ambiciosa aventura RPG que mezcla Japón y Hawái en una historia de gran escala con combates dinámicos.

Pocos días después, el 30 de marzo, se incorpora The Long Dark, una experiencia de supervivencia pura en un entorno helado donde no hay zombis, solo naturaleza y resistencia mental.

Y cerrando el mes, el 31 de marzo, recibimos Resident Evil 7: Biohazard, un título que marcó el renacer de la saga apostando por la primera persona y un terror mucho más íntimo y opresivo.

Abril arranca con nostalgia

El mes de abril comienza con propuestas más relajadas pero igualmente interesantes. Barbie Horse Trails ofrece una experiencia de mundo abierto centrada en la exploración y el cuidado, mientras que Clair Obscur: Expedition 33 mezcla estrategia por turnos con acción en tiempo real en un universo inspirado en la Belle Époque.

El 7 de abril llega uno de los platos fuertes para los amantes del JRPG: Final Fantasy IV, un clásico que sigue siendo referencia en narrativa y desarrollo de personajes dentro del género.

También llegan ventajas y actualizaciones: Valorant introduce un nuevo agente, ampliando las posibilidades tácticas, mientras que Sea of Thieves lanza su temporada 19 con mejoras en PvP y nuevos eventos. Además, los suscriptores reciben beneficios exclusivos en juegos como Tom Clancy’s The Division 2 o Skate., con contenido adicional que mejora la experiencia sin coste extra.

Y como es habitual, algunos títulos se despiden el 31 de marzo, entre ellos Peppa Pig World Adventures y Mad Streets.