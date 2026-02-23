Phil Spencer deja Xbox tras 38 años en Microsoft y abre una nueva era con Asha Sharma al frente

Gustavo Maeso 23 FEB 2026 - 15:00h.

Microsoft Gaming se reestructura y confía su futuro a Asha Sharma y Matt Booty

Este pasado fin de semana se produjo una noticia muy relevante para el sector del videojuego. Phil Spencer, rostro visible y alma estratégica de Xbox durante más de una década, ha anunciado su retirada tras 38 años en Microsoft. La noticia llega en pleno 25º aniversario de Xbox, en un momento en el que la división presume de más de 500 millones de usuarios activos mensuales y de haberse consolidado como una de las editoriales líderes en todas las plataformas.

Estamos ante el cierre de una etapa que ha redefinido el negocio del videojuego, impulsando la suscripción de Xbox Game Pass, la nube y una ambiciosa política de adquisiciones. Spencer cede ahora el testigo a Asha Sharma, quien asume el cargo de vicepresidenta y directora ejecutiva de Microsoft Gaming con la promesa de asumir riesgos, explorar nuevas categorías y renovar el compromiso con la comunidad.

Un legado de transformación: de becario a figura clave en el sector

Spencer comenzó su trayectoria en 1988 como becario en Microsoft. Desde entonces, su carrera ha estado estrechamente ligada al crecimiento del ecosistema Xbox. En 2017 fue nombrado vicepresidente ejecutivo de juegos y, en 2022, se convirtió en CEO de Microsoft Gaming. Durante 12 años lideró el área de videojuegos, casi triplicando el tamaño del negocio y ampliando su alcance estratégico.

Bajo su dirección, Xbox dejó de ser únicamente una consola para convertirse en un ecosistema transversal. Apostó por el PC, los dispositivos móviles y, especialmente, por el juego en la nube. Servicios como Xbox Game Pass se consolidaron como referencia en el modelo de suscripción, marcando tendencia en la industria y redefiniendo la forma en que millones de jugadores acceden al contenido.

Además, Spencer fue el artífice de algunas de las adquisiciones más relevantes del sector. La compra de Activision Blizzard —la más mediática y de mayor envergadura— se sumó a la integración de ZeniMax Media y al impulso definitivo de franquicias como Minecraft dentro del ecosistema Microsoft. Estas operaciones no solo reforzaron el catálogo, sino que ampliaron la influencia de Xbox en todas las plataformas.

El propio Satya Nadella ha destacado que el liderazgo de Spencer fortaleció la cultura de Xbox en todos sus estudios y plataformas, consolidando una estructura capaz de adaptarse a los cambios constantes del mercado.

Asha Sharma: crecimiento, riesgo e innovación como hoja de ruta

La llegada de Asha Sharma marca el inicio de una nueva etapa. Con experiencia previa como directora de operaciones en Instacart y como vicepresidenta en Meta, Sharma aporta una sólida trayectoria en la creación y escalado de plataformas globales.

Nadella confía en que su perfil, centrado en alinear modelos de negocio con valor a largo plazo, impulse la siguiente fase de crecimiento de Microsoft Gaming. Por su parte, Sharma ha sido clara en sus prioridades: desarrollar grandes juegos, invertir en franquicias icónicas, potenciar los estudios internos y apostar por ideas innovadoras.

La nueva CEO no rehúye el riesgo. Ha adelantado que explorarán nuevas categorías y mercados, además de inventar modelos de negocio y nuevas formas de jugar. Su discurso apunta a una visión estratégica adaptada a un sector en constante transformación, donde la nube, la inteligencia artificial y la convergencia de dispositivos marcarán el ritmo competitivo.

Matt Booty refuerza el área de contenido

La reestructuración se completa con el nombramiento de Matt Booty como vicepresidente ejecutivo y director de contenido de Microsoft Gaming. Con liderazgo sobre cerca de 40 estudios —incluyendo equipos de Xbox, Bethesda, Activision Blizzard y King—, su misión será apoyar a los equipos creativos y garantizar que operen en las mejores condiciones.

Booty ha querido dejar claro que este relevo directivo no implica cambios organizativos inmediatos en los estudios. La prioridad es reforzar la estabilidad y potenciar la capacidad creativa de una cartera de franquicias que lleva décadas adaptándose al cambio.

El adiós de Phil Spencer simboliza el final de una etapa de expansión y consolidación. Durante su mandato, Xbox dejó de competir únicamente en el terreno del hardware para convertirse en un servicio global multiplataforma. Hoy, la marca opera en consola, PC, móvil y nube, con una estrategia orientada a la accesibilidad y la suscripción.

Ahora, bajo el liderazgo de Asha Sharma, el desafío será sostener ese crecimiento e innovar en un mercado cada vez más competitivo.