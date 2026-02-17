Xbox Game Pass: lluvia de RPG's para lo que queda de febrero

Gustavo Maeso 17 FEB 2026 - 16:19h.

Kingdom Come: Deliverance II, Avowed, Final Fantasy III y The Witcher 3 lideran el catálogo hasta el 2 de marzo



Xbox ha anunciado los juegos que llegan ya al catálogo de Xbox Game Pass en estas dos semanas que le quedan al mes de Febrero de 2026. Y entre los títulos que llegan destacan Avowed o Kingdom Come: Deliverance II.

Desde hoy mismo ya podemos empezar a descargar algunos de los títulos más llamativos, mientras que las próximas semanas traerán incorporaciones que apuntan tanto al jugador hardcore como al usuario más casual. Repasamos todo lo que llega a Xbox Game Pass:

RPG's de altura y aventuras épicas

Uno de los grandes titulares es el regreso de The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (19 de febrero en Cloud y Consola). La edición completa nos permite disfrutar de la aventura definitiva de Geralt de Rivia, incluyendo expansiones y mejoras técnicas. Hablamos de uno de los RPG occidentales más influyentes de la última década, clave en la consolidación del modelo narrativo de mundo abierto con decisiones y consecuencias reales.

Su llegada a Game Pass no es casual. Refuerza el posicionamiento del servicio como hogar de grandes experiencias single player, algo que sigue siendo diferencial en un mercado cada vez más orientado al multijugador y al modelo live service.

A este peso pesado se suma Kingdom Come: Deliverance II (3 de marzo en Cloud, Xbox Series X|S y PC). Ambientado en la Bohemia del siglo XV en plena guerra civil, volvemos a encarnar a Henry de Skalitz en un RPG de acción que apuesta por el realismo histórico, el combate táctico y la inmersión narrativa. La secuela promete ampliar escala, profundidad sistémica y ambición técnica. Para los amantes del rol más exigente, es una incorporación estratégica que refuerza el catálogo premium del servicio.

También regresa la fantasía clásica con Final Fantasy III (3 de marzo), una pieza fundamental del JRPG que aterriza en Game Pass para acercar la saga a nuevas generaciones.

Estrenos día uno y propuestas originales

Uno de los pilares del servicio sigue siendo los lanzamientos de 'día uno'. Lo comprobamos con Aerial_Knight’s DropShot (ya disponible), un estilizado FPS de ritmo vertiginoso en el que encarnamos a Smoke Wallace, un protagonista con poderes tan llamativos como disparar balas desde la punta de los dedos tras ser mordido por un dragón radiactivo. Velocidad, estética urbana y acción directa definen esta propuesta.

El 25 de febrero llega Dice A Million a PC, otro lanzamiento día uno que apuesta por la originalidad: construir la bolsa de dados perfecta para intentar alcanzar la cifra mágica del millón. Mecánicas roguelike, estrategia probabilística y progresión basada en objetos y anillos convierten lo que parece azar en una experiencia de optimización.

Además, el 19 de febrero se suma Death Howl, un curioso híbrido entre soulslike y constructor de mazos que nos lleva a un mundo espiritual marcado por el duelo y la pérdida.

Deportes, simulación y mundo abierto

En el ámbito deportivo, EA Sports College Football 26 aterriza el 19 de febrero en la Play List para suscriptores Ultimate. Con 136 universidades FBS, más de 300 entrenadores reales y 10.000 atletas digitalizados, la franquicia refuerza la oferta deportiva del catálogo y se apoya en las ventajas de EA Play, incluyendo recompensas exclusivas y descuentos.

El 17 de febrero también se incorpora Avatar: Frontiers of Pandora, aventura en primera persona ambientada en el universo cinematográfico de Pandora. La actualización que permite jugar en tercera persona amplía la accesibilidad y demuestra el compromiso con la mejora continua del producto.

Por su parte, Avowed culmina un año de actualizaciones con nuevos modos, razas jugables, New Game Plus y mejoras de equilibrio. Es un ejemplo de cómo Game Pass no solo incorpora títulos, sino que acompaña su evolución.

Gestión, estrategia y cooperativo

El 24 de febrero llega TCG Card Shop Simulator, una propuesta en Game Preview que nos permite gestionar nuestra propia tienda de cartas: desde abrir sobres hasta organizar eventos y fijar precios. La simulación económica ligera sigue ganando terreno en el mercado, y Game Pass la integra como parte de su oferta diversificada.

El 26 de febrero se lanza oficialmente Towerborne, que abandona su fase preliminar para ofrecer historia ampliada, nuevos enemigos, progresión revisada y cooperativo opcional online. Además, incorpora juego offline, ampliando su atractivo.

Actualizaciones y despedidas

En el terreno de actualizaciones, Overwatch 2 estrena la Season 1: Conquest con nuevos héroes y un evento narrativo que enfrenta a Overwatch y Talon, reforzando su componente competitivo y argumental.

Por otro lado, a finales de mes abandonan el catálogo títulos como Monster Train, Injustice 2 o Middle-earth: Shadow of War, lo que recuerda la importancia de planificar nuestras partidas si queremos completarlos antes del 28 de febrero.