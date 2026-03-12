Xbox Project Helix: todo lo que sabemos de la nueva consola tras la GDC

Gustavo Maeso 12 MAR 2026 - 08:56h.

La próxima generación de Xbox empieza a tomar forma con un salto masivo en ray tracing y arquitectura AMD personalizada

Parece que algo se mueve ya demasiado rápido en el futuro salto de generación de videoconsolas. Al menos, esta sensación nos queda tras la presentación de Jason Ronald, vicepresidente de Next Generation en Microsoft, durante el Xbox Developer Summit celebrado en la Game Developers Conference. El título de la conferencia fue bastante revelador: “Building the Next Generation of Xbox”. Tras escucharle uno puede sacar una conclusión clara: Xbox ya está diseñando la próxima generación de su plataforma, pero esa plataforma no es solo una consola.

El proyecto recibe el nombre interno de Project Helix, y aunque todavía estamos ante una fase temprana de comunicación, hay suficientes pistas como para empezar a entender hacia dónde quiere ir Microsoft: Helix parece menos una sucesora de Series X y más el corazón de un ecosistema completamente unificado.

Project Helix: el salto tecnológico que prepara Xbox

Empecemos por el hardware. Según explica Ronald, Project Helix es la próxima consola first-party de Xbox y está diseñada para ejecutar tanto juegos de consola como de PC dentro del mismo ecosistema. Es una idea que Microsoft lleva años preparando, pero que aquí empieza a materializarse de forma más clara.

El sistema se construye sobre un SoC personalizado desarrollado junto a AMD, dentro de la alianza tecnológica que ambas compañías mantienen desde hace varias generaciones. Pero el dato más llamativo es otro: la arquitectura está co-diseñada para la próxima generación de DirectX y tecnologías FSR, lo que anticipa cambios profundos en el pipeline gráfico. Entre las mejoras prometidas destacan:

Un salto de un orden de magnitud en rendimiento de ray tracing

Avances importantes en simulación de mundos

Integración de inteligencia directamente en el pipeline gráfico y de cómputo

Mejor eficiencia energética

Escalado visual mucho más ambicioso

Sobre el papel, esto debería traducirse en entornos mucho más complejos, dinámicos y reactivos, algo que hoy sigue siendo uno de los grandes límites del desarrollo de videojuegos.

La verdadera clave: Xbox como ecosistema

Sin embargo, si uno se queda solo con la parte técnica probablemente está perdiendo la mitad de la historia. Lo más interesante del discurso de Ronald es la insistencia en un concepto: romper las barreras entre dispositivos.

Durante años, la industria ha entendido el gaming como territorios separados: consola por un lado, PC por otro. Microsoft lleva tiempo intentando desmontar esa lógica, y todo lo anunciado en la GDC refuerza esa dirección. Aquí entra en juego Xbox Play Anywhere, el programa que permite comprar un juego una sola vez y jugarlo tanto en consola como en PC manteniendo progreso, partidas guardadas y logros.

Actualmente el catálogo ya supera los 1.500 juegos compatibles, con más de 500 equipos de desarrollo participando en el programa. Desde el punto de vista del usuario, la propuesta es muy clara: tu biblioteca ya no pertenece a un dispositivo concreto. Y desde el punto de vista de los estudios, también: un único desarrollo puede alcanzar múltiples plataformas dentro del mismo ecosistema.

Windows empieza a parecerse a Xbox

El segundo movimiento importante anunciado en la GDC tiene que ver con el software. Microsoft confirmó que un nuevo “Xbox mode” comenzará a desplegarse en abril dentro de Windows 11, inicialmente en determinados mercados. Este modo introduce una experiencia pensada para jugar desde el PC con mando:

Interfaz a pantalla completa

Navegación optimizada para controller

Transición rápida entre juego y productividad

Integración directa con el ecosistema Xbox

Lo interesante aquí no es solo la interfaz. Lo interesante es que Microsoft está llevando el ADN del sistema operativo de Xbox directamente a Windows. Si uno conecta esto con el auge de dispositivos portátiles tipo PC consolizado, la estrategia empieza a tener bastante sentido.

Retrocompatibilidad: un mensaje para los jugadores

Otro punto que Ronald quiso subrayar es el compromiso de Xbox con la preservación de su catálogo. Microsoft asegura que los juegos de cuatro generaciones de Xbox seguirán siendo jugables durante años, y que con motivo del 25º aniversario de la marca se introducirán nuevas formas de acceder a algunos títulos clásicos.

No es un detalle menor. En una industria donde el acceso a juegos antiguos suele perderse con cada cambio de hardware, Xbox ha convertido la retrocompatibilidad en uno de los pilares de su identidad. Y si Helix pretende ser el centro de un ecosistema duradero, mantener intacta la biblioteca histórica es fundamental.

Un calendario que apunta a 2027

Por ahora Microsoft no ha dado fechas concretas para el lanzamiento del sistema. Sin embargo, Ronald sí confirmó un dato relevante: las primeras versiones alfa del hardware se enviarán a desarrolladores en 2027. Esto suele ser una señal bastante clara del estado del proyecto.

Históricamente, los kits de desarrollo llegan a los estudios entre dos y tres años antes del lanzamiento de una consola, por lo que Helix podría situarse en el horizonte de finales de la década, aunque hay voces que ya apuntan a que llegará antes. Obviamente, todavía es pronto para afirmarlo con certeza pero lo que sí queda claro es que la próxima generación de Xbox ya está en marcha.