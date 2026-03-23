Anunciado nuevo Xbox Partner Preview para el próximo jueves 26 de marzo

Gustavo Maeso 23 MAR 2026 - 16:11h.

El nuevo evento digital de third parties de Xbox mostrará novedades de estudios como Sega y GSC Game World

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Xbox ha anunciado hoy una nueva edición de Xbox Partner Preview, una cita centrada en mostrar el futuro inmediato de los títulos desarrollados por estudios externos que colaboran con la plataforma.

En esta ocasión, la cita tendrá lugar el próximo jueves 26 de marzo, con una emisión global que podrá seguirse en Youtube y Twitch y mostrará nuevos proyectos de la mano de estudios como Sega, GSC Game World y Owlcat Games.

Entre los contenidos confirmados, destaca especialmente el nuevo proyecto de Ryu Ga Gotoku, titulado Stranger Than Heaven. Este estudio, conocido por su trabajo en sagas icónicas, promete ofrecer una experiencia profunda y narrativa, aunque todavía se mantiene cierto misterio sobre los detalles concretos del juego. Por otro lado, también recibiremos novedades sobre S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl o un nuevo vistazo a The Expanse: Osiris Reborn, un RPG de acción ambientado en el universo de la popular saga literaria.

Cuándo y dónde ver el evento

El Xbox Partner Preview se emitirá el jueves 26 de marzo a las 19:00 (hora peninsular española), con retransmisión a través de YouTube y Twitch en los canales oficiales de Xbox.

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Un detalle interesante es que la emisión en YouTube contará con calidad 4K a 60 fps, mientras que otras plataformas ofrecerán resolución 1080p. Además, el evento será accesible en múltiples idiomas mediante subtítulos en directo, incluyendo español, lo que refuerza su carácter global. También se han previsto opciones de accesibilidad, como versiones con audiodescripción y lenguaje de signos, lo que demuestra un compromiso creciente con una audiencia diversa.

Novedades sobre Stranger Than Heaven

Stranger Than Heaven es el nuevo gran proyecto de Ryu Ga Gotoku Studio, el equipo detrás de la reconocida saga Yakuza/Like a Dragon. Sabemos que el juego apostará, previsiblemente, por una fuerte carga narrativa y un enfoque cinematográfico, dos de las señas de identidad del estudio japonés. Además, se espera que mantenga ese equilibrio entre drama intenso y momentos excéntricos que tanto ha caracterizado a sus anteriores obras. Aunque no se han confirmado mecánicas concretas ni ambientación definitiva, la expectación es alta, ya que podría suponer una nueva IP que amplíe el universo creativo del estudio más allá de sus franquicias habituales, explorando nuevas historias, personajes y sistemas de juego que mantengan su inconfundible estilo.