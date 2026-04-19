REPLACED: neón, violencia y pixeles en un thriller cyberpunk inolvidable

Una aventura cinematográfica extraordinaria, un combate contundente, una narrativa emocional y un mundo 2.5D con mucho estilo

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Después de un desarrollo muy complicado de más de seis años, el título de Sad Cat Studios ha aterrizado esta semana en PC, Xbox (y en el catálogo de Xbox Games Pass), una aventura cyberpunk 2D con un apartado artístico pixel art que nos cautivó desde sus primeras imágenes públicas. El juego llega con una propuesta que cumple con creces y que se atreve a ir un paso más allá en lo que respecta a narrativa y estilo dentro del género de acción y plataformas 2.5D. Tras disfrutar de sus aproximadamente 12 horas de juego podemos decir que estamos ante una obra con una identidad muy clara, muchísima personalidad y una ambición artística palpable.

REPLACED nos ha atrapado con su estilo cinematográfico, su extremo cuidado por el detalle y su apuesta por una historia profundamente humana y que, paradójicamente, está protagonizada por una inteligencia artificial. Y todo con unas mecánicas solventes y un envoltorio visual que nos ha dejado con la boca a vierta durante toda la partida. Uno de los juegos que mejor sabor de boca me ha dejado en lo que llevamos de año. Ahí lo dejo.

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Cuando una IA aprende a ser humana

El guion y el peso narrativo de REPLACED es oro, sobretodo si eres fan del género de ciencia ficción y de este subgénero tan colorido y pintoresco que es el cyberpunk. La historia del juego nos sitúa en una versión alternativa de los años 80 en los Estados Unidos, concretamente en Phoenix City, una metrópolis marcada por la desigualdad social y el control corporativo. Aquí encarnamos a R.E.A.C.H., una inteligencia artificial diseñada, en principio, para identificar compatibilidades de órganos humanos. Pero un desafortunado accidente hace que quede atrapada en el cuerpo de su creador, el doctor Warren Marsh.

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Reach queda atrapada en el cuerpo de Warren y pasa a manejarlo. Así, a partir de ese momento nosotros encarnaremos a Reach, aunque en el cuerpo de su creador. Pero sin mucho tiempo para hacernos a la idea tendremos que escapar de los ataques de las autoridades que, no sabemos por qué, intentan eliminarlos. En nuestra huida, seremos expulsados de Ciudad Phoenix y quedaremos fuera de sus muros. Solos, confundidos y tratando de adaptarnos a nuestro cuerpo biológico y a la relación con humanos y demás criaturas de más allá del muro, Reach intentará volver a su laboratorio para intentar revertir el proceso y separarse de Warren.

A partir de ese momento, comienza un viaje que va mucho más allá de la supervivencia. Nosotros no solo tratamos de escapar y entender qué ha ocurrido, sino que acompañamos a Reach en un proceso de descubrimiento emocional. Lo fascinante es cómo el juego consigue transmitir esa evolución: al principio, su forma de pensar es puramente lógica, distante, analítica. Pero poco a poco, sobre todo cuando comience a interactuar con otros personajes (amigos o enemigos) sus decisiones y reflexiones empiezan a adquirir matices más humanos. Y, por supuesto, iremos descubriendo que la realidad de esta sociedad distópica dista mucho de los que Reach (o Warren) pensaban que era.

La narrativa del juego se construye a través de textos en pantalla (el juego no cuenta con doblaje), pero esta decisión no responde a una falta de presupuesto sino a una intención de diseño. Los bocadillos en pantalla de los personajes secundarios, las conversaciones, las notas y escaneos que vamos recopilando por los entornos: todo ayuda a construir el relato de una manera muy peculiar. Hasta las ‘grabaciones’ que encontramos no se escuchan, se leen. El ritmo, la escritura y la dirección consiguen que cada escena tenga peso. Hay momentos de tensión, otros de introspección y algunos que simplemente se quedan contigo tras apagar la consola. El resultado es una historia que, sin caer en clichés excesivos, logra emocionar todo el rato y hacer reflexionar sobre temas como la identidad, la ética tecnológica o el valor de la vida.

Pixel art con alma cinematográfica

Uno de los aspectos más brillantes de REPLACED es su increíble mundo. La estética pixel art en 2.5D aquí alcanza un nivel de detalle y dirección artística excepcional. Cada escenario está cuidadosamente diseñado para transmitir no solo belleza, sino también contexto. Todo está pixelado, pero con una resolución enorme y una profundidad alucinante, utilizando brillos, reflejos y un juego con las luces y las sombras que son admirables. Los entornos y su detalle invitan a admirarlos todo el rato, tanto que a veces me he distraído demasiado en momentos en los que no tocaba. Como en medio de un combate. Pero sus desarrolladores lo saben y hay momentos en los que dejan la acción suspendida para que nos quedemos alucinados con esos momentos ‘tipo postal’.

Y es que encima hay un montón de entornos distintos, todos al servicio de la narrativa, y nunca parece que caigan en la repetición. Las alcantarillas, las ruinas, las tierras yermas, los barrios periféricos de más allá del muro donde se amontonan los marginados, los laboratorios, las minas abandonadas o los entornos cargados de neones del centro del a ciudad… Y la sensación de estar en un mundo vivo es constante: NPCs que interactúan, entornos que cuentan historias por sí solos, carteles, anuncios y pequeños detalles que enriquecen el universo del juego.

La iluminación, como ya hemos dicho, juega un papel clave. Luces de neón que parpadean, sombras que generan tensión, fondos enormes que añaden profundidad… Todo está diseñado para que cada escena parezca sacada de una película. No es exagerado decir que el juego está “dirigido” más que simplemente diseñado. Y ahí la cámara es fundamental y sus movimientos acompañan todo el rato el foco de la acción para hacernos creer que estamos en un mundo vivo y tridimensional por le que podemos movernos (a pesar de tratarse de un juego en 2.5D).

Plataformas, exploración y puzles

En términos jugables, REPLACED combina exploración, plataformas, algunos puzles sencillos y combate. Una vez superados los primeros capítulos que actúan como prólogos, llegaremos a la Estación, que será como un centro neurálgico de nuestra aventura, donde conoceremos a los principales personajes secundarios. Aquí iremos avanzando, conversando con los personajes, explorando y afrontando aventuras que harán avanzar la historia. Aquí tendremos que superar secciones plataformeras, resolver algún obstáculo y, eventualmente, entrar en combate con grupos nutridos de enemigos de mayor o menor dificultad.

El juego va introduciendo mecánicas de forma gradual y vamos aprendiendo a manejarnos por el entorno. A medida que avanzamos, desbloqueamos nuevas funcionalidades para la pistola con la que vamos armados, nuevas habilidades como el doble salto, herramientas para escalar o interesantes mecánicas de hackeo que añaden variedad al juego.

Los puzles no son especialmente complejos, pero cumplen su función: romper el ritmo y mantenernos atentos. Además, explorar merece mucho la pena y realizar algunas misiones secundarias sencillas nos dan acceso a mejoras, coleccionables y fragmentos de la historia que enriquecen el lore. Y, de verdad, esto último no es sólo un accesorio. Es que la historia del juego está muy bien escrita pero diseminada en cientos de fragmentos.

Un combate contundente, táctico y muy satisfactorio

El combate es otro de los pilares del juego. Es relativamente sencillo, pero está muy bien coreografiado y es sumamente satisfactorio. No es un juego de machacar botones, sino de utilizar las esquivas y aprender a pulsar el botón adecuado en el momento preciso. Son enfrentamientos donde debemos leer al enemigo (o a los iconos que aparecen sobre su cabeza), reaccionar y elegir bien cada acción.

Los enemigos cuentan con diferentes patrones: ataques que se pueden bloquear, otros que requieren esquivar, podemos realizar contraataques, hay enemigos con escudos, armas de fuego o granadas… Esto nos obliga a adaptarnos constantemente. Además, la progresión de nuestro arsenal está muy medida: empezamos con un arma que sólo nos permite utilizar el cuerpo a cuerpo y poco a poco incorporamos capacidad de fuego que requiere energía cinética para cargarse. Así se premia la iniciativa en el ataque, ya que se descarga si solo esquivamos o nos alejamos del peligro.

Como decimos, el combate está muy bien diseñado y resulta muy satisfactorio, aunque no todo es perfecto y pasado el ecuador del juego se comienza a percibir cierta repetición. En ciertos momentos, el juego abusa de oleadas de enemigos, lo que puede generar una cierta sensación de repetir por repetir, en plan picadora constante de enemigos, sólo para alargar de manera artificial la experiencia.

Si bien es cierto que he tenido esa sensación en muchos combates, al final no me lo he tomado muy mal, porque las coreografías y el peso de los golpes está tan bien diseñado que se termina disfrutando, y no hay demasiado combate durante la aventura como para llegar a frustrarnos esa sensación de repetición. También hay una cierta repetición en esas misiones secundarias de la estación en las que ayudamos a unos y otros personajes secundarios, pero sus historias son tan buenas que nos querrás perdértelas. Tengo que hacer una mención especial a la chica de las recreativas y “¡sí, he jugado a todas las recreativas durante horas para conseguir la máxima puntuación en todas ella!”.

Otro elemento genial es el ‘Wingman’, un dispositivo de bolsillo donde Reach almacena todo lo que encuentra (escaneos, notas, grabaciones, carteles, recortes de periódico…) y que podemos revisar constantemente. Ya demás tiene un genial reproductor de música que llenaremos de canciones geniales que encontraremos por ahí. Si es que no le falta un detalle al juego.

Y una vez más. La historia es una delicia y el final es épico. Un juego que invita a pensar.

Conclusiones de REPLACED

REPLACED no es perfecto, pero sí es especial. Su narrativa, su estética, y su extraordinario apartado artístico nos han enamorado. Y sus mecánicas: las plataformas, el combate y los puzles, funcionan y están a veces a un gran nivel. Y con todo esto consigue construir una historia que es una delicia descubrir poco a poco. REPLACED es una obra imprescindible para los amantes del cyberpunk y las experiencias narrativas con personalidad. Y al terminarlo, nos quedamos pensando en sus personajes, en su mundo y en lo que significa realmente ser humano.

Lo mejor:

Una narrativa emocional y muy bien construida

Dirección artística y ambientación sobresalientes

Combate satisfactorio y con una progresión inteligente

Lo peor:

Cierta repetición en el combate

Puzles demasiado sencillos