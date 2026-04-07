Hades II, Oblivion Remastered o Replaced llegan a Xbox Game Pass en abril

Gustavo Maeso 07 ABR 2026 - 16:48h.

Esperadísimos títulos como Hades II, Replaced o Kiln son estrenos de día uno en Game Pass

El Xbox Games Showcase 2026 ya tiene fecha: el 7 de junio a las 19:00 horas

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Abril llega cargado de novedades para los suscriptores de Xbox Game Pass, con aventuras narrativas acogedoras, intensos shooters cooperativos o galardonados roguelike como Hades II.

El pistoletazo de salida lo marca la llegada de Final Fantasy IV, disponible desde hoy 7 de abril. La historia de Cecil y su lucha contra el reino de Baron sigue siendo, a día de hoy, una referencia del género.

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Zombis, estrategia y acción cooperativa

A partir del 8 de abril, el catálogo se amplía con propuestas muy distintas entre sí. Por un lado, DayZ aterriza en PC, ofreciendo una experiencia de supervivencia extrema en un mundo abierto plagado de infectados y jugadores hostiles. Nosotros sabemos que este tipo de juegos generan historias únicas, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Ese mismo día también llega Endless Legend 2 en formato Game Preview, un título de estrategia que apuesta por facciones asimétricas y una narrativa emergente. La gestión de imperios y la toma de decisiones políticas vuelven a situarse en el centro de la experiencia.

En paralelo, FBC: Firebreak propone acción cooperativa en primera persona dentro de un entorno cargado de misterio y elementos sobrenaturales. Aquí, la coordinación entre jugadores será clave para superar los desafíos.

Gestión y fútbol

El 9 de abril Planet Coaster 2 invita a dar rienda suelta a nuestra creatividad diseñando parques de atracciones, mientras que el 10 de abril Tiny Bookshop nos propone una experiencia íntima y acogedora gestionando una pequeña librería junto al mar.

El 13 de abril es el turno de Football Manager 26 y su versión para consola. La saga da un salto técnico importante al incorporar el motor Unity, lo que se traduce en una experiencia más inmersiva y visualmente renovada.

Hades II y Replaced el día uno

Sin duda, uno de los momentos más esperados llega el 14 de abril con el estreno de Hades II. Disponible desde el primer día en Game Pass, esta secuela amplía el universo del original con nuevas mecánicas, personajes y una narrativa reactiva que evoluciona con cada partida.

Ese mismo día también destacan el estreno de día 1 de Replaced, con su estética cyberpunk en 2.5D, y The Thaumaturge, que mezcla RPG clásico con decisiones morales complejas y elementos sobrenaturales.

Nostalgia y deporte: Oblivion y NHL 26

El 16 de abril llega The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, una versión modernizada de uno de los RPG más influyentes de la historia. Ese mismo día también se suma EA Sports NHL 26, ampliando la oferta deportiva con mejoras en jugabilidad y modos de juego.

La segunda mitad del mes continúa con títulos como Call of Duty: Modern Warfare (17 de abril), que regresa con su campaña cinematográfica y modos multijugador intensos.

El 21 de abril destaca por su variedad: desde la creatividad de Little Rocket Lab hasta la emotiva aventura de Sopa: Tale of the Stolen Potato o la propuesta táctica de Vampire Crawlers.

Finalmente, el 23 de abril llega el sorprendente Kiln, un brawler multijugador en línea por equipos sobre alfarería creado por Tim Shcafer y Double Fine Productions y que será un estreno de día uno en el servicio de suscripción.

Actualizaciones y despedidas

Además de los nuevos juegos, Game Pass sigue evolucionando con actualizaciones como el modo multijugador de Dome Keeper o nuevos contenidos para Call of Duty: Black Ops 7.

Eso sí, también hay despedidas: títulos como Grand Theft Auto V o Ashen abandonarán el catálogo el 15 de abril, recordándonos la naturaleza dinámica del servicio.