Xbox confirma Metro 2039 y anuncia evento para mostrarlo esta misma semana

Gustavo Maeso 13 ABR 2026 - 16:11h.

La franquicia basada en las novelas de Dmitry Glukhovsky regresa con su cuarta entrega principal

El Xbox Games Showcase 2026 ya tiene fecha: el 7 de junio a las 19:00 horas

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Este jueves 16 de abril se celebrará el Xbox First Look: Metro 2039, un evento digital que promete ofrecer el primer vistazo mundial a la nueva entrega de una saga mítica. El anuncio ha confirmado la existencia de esta cuarta entrega principal y encima le ponme fecha a un evento para mostrarnos sus primeros detalles.

Han pasado ya varios años desde el lanzamiento de Metro Exodus en 2019, un título que supuso una evolución significativa para la saga al abrir sus escenarios y ofrecer una experiencia más ambiciosa. Antes de él, Metro 2033 (2010) y Metro: Last Light (2013) sentaron las bases de un universo oscuro y asfixiante inspirado en las populares novelas de Dmitry Glukhovsky.

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Aunque todavía no se han revelado detalles concretos sobre la trama o las mecánicas, todo indica que volveremos a explorar un mundo devastado por la guerra nuclear, donde los supervivientes luchan por subsistir en los túneles del metro de Moscú… y más allá.

Metro 2039 se dejará ver

El evento Xbox First Look: Metro 2039 se emitirá el jueves 16 de abril a las 19:00 (hora peninsular española), lo que facilita que los jugadores europeos puedan seguirlo en directo. La retransmisión estará disponible como estreno en YouTube, a través del canal oficial de Xbox.

Se ofrecerán subtítulos en una amplia variedad de idiomas, incluyendo español (tanto castellano como latinoamericano), además de opciones de accesibilidad como descripciones de audio en inglés y una versión con lenguaje de signos americano (ASL).

Otro punto interesante del anuncio es la atención dedicada a creadores de contenido y co-streamers. Xbox ha animado activamente a la comunidad a retransmitir el evento.

Además, para quienes no puedan seguir el directo, se ha confirmado que el equipo de Xbox Wire publicará un resumen completo con todos los anuncios justo después del evento. Este especial estará disponible en varios idiomas, lo que facilita mantenerse al día sin importar la región.

La saga Metro: un recorrido por sus entregas

Si echamos la vista atrás, la saga Metro ha supuesto una serie de shooters de éxito a lo largo de más de una década. Todo comenzó con Metro 2033 (2010), una propuesta que nos introdujo en los oscuros túneles del metro de Moscú tras una guerra nuclear. Su mezcla de terror, sigilo y narrativa profunda sentó las bases de la franquicia.

Tres años después llegó Metro: Last Light (2013), que continuó directamente los acontecimientos del primer juego, ampliando su historia y puliendo las mecánicas jugables. Aquí vimos una mayor ambición narrativa y un mundo más detallado, manteniendo la tensión constante que caracteriza a la saga.

El salto más significativo se produjo con Metro Exodus (2019), donde la serie abandonó parcialmente los túneles para ofrecernos entornos más abiertos y variados. Esta entrega introdujo un componente de exploración mucho más amplio sin perder la esencia de supervivencia y atmósfera opresiva.

Ahora, con Metro 2039, nos preparamos para el siguiente capítulo de esta evolución. Aunque aún quedan muchas incógnitas por resolver, todo apunta a que continuará expandiendo el universo de la saga y profundizando en su narrativa postapocalíptica.