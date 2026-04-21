Los juegos de Xbox Game Pass de finales de abril: Kiln, Aphelion o Vampire Crawlers

Gustavo Maeso 21 ABR 2026 - 10:34h.

Clásicos como Final Fantasy V y estrenos de día uno como Kiln marcan el ritmo del servicio de suscripción

Hades II, Oblivion Remastered o Replaced llegan a Xbox Game Pass en abril

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Las dos últimas semanas del mes de abril llegan cargadas de estrenos en Xbox Game Pass. Desde aventuras narrativas con gran carga emocional hasta frenéticos shooters o propuestas creativas que giran en torno a la construcción y destrucción. Variedad es la palabraque se viene a la mente con el 'sertlist' de títulos que comienzan a llegar hoy mismo, 21 de abril, hasta finales de mes y que mezcla elementos tan dispares como chocobos, vampiros, exploración espacial o incluso cerámica convertida en arma de combate.

Lanzamientos desde el 21 de abril

El calendario arranca con fuerza el 21 de abril con tres títulos que ya están disponibles para los suscriptores. Entre ellos destaca Little Rocket Lab, una propuesta acogedora en la que nos ponemos en la piel de Morgan, un joven ingeniero que regresa a su hogar para construir un cohete familiar. Se trata de un RPG centrado en la creación de máquinas y la interacción con los habitantes del pueblo, con un enfoque relajado pero lleno de posibilidades.

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Ese mismo día también aterriza Sopa: Tale of the Stolen Potato, una aventura narrativa que mezcla realismo mágico con tradición latinoamericana. A través de Miho, el protagonista, viajamos a un mundo fantástico surgido de una simple tarea doméstica. La narrativa emocional y los personajes peculiares son el corazón de esta experiencia.

Completa el trío inicial Vampire Crawlers, un spin-off del exitoso Vampire Survivors que apuesta por un sistema de combate por turnos con cartas y mecánicas roguelite. La propuesta introduce un ritmo híbrido entre lo estratégico y lo frenético, permitiendo a los jugadores adaptar su estilo de juego.

Creatividad, ciencia ficción y acción

El 23 de abril llega uno de los conceptos más originales del mes: Kiln. Aquí la cerámica se convierte en protagonista de un peculiar sistema de combate. Creamos nuestras propias piezas para luego utilizarlas como avatares en batallas multijugador, combinando creatividad artística con acción competitiva.

Pocos días después, el 28 de abril, ponemos el foco en Aphelion, una aventura de ciencia ficción desarrollada por Don’t Nod. En ella acompañamos a la astronauta Ariane tras un accidente en un planeta helado. La narrativa, respaldada con la colaboración con la Agencia Espacial Europea, promete una experiencia profunda y emocional mientras alternamos el control entre dos personajes.

El 29 de abril sube la intensidad con Trepang2, un shooter en primera persona que apuesta por la acción desenfrenada. Aquí no hay espacio para la calma: combates rápidos, violencia explícita y habilidades especiales marcan el ritmo de una propuesta diseñada para los amantes de la adrenalina.

Estrategia, multijugador y caos creativo para cerrar abril

El 30 de abril se convierte en uno de los días más cargados, con varias incorporaciones relevantes. Entre ellas, Heroes of Might & Magic: Olden Era, que actúa como precuela de la icónica saga de estrategia por turnos. Este título recupera las raíces del género con batallas tácticas, gestión de recursos y modos multijugador.

También ese día llega Sledding Game, una experiencia multijugador centrada en deportes de nieve con un tono desenfadado. Aquí podemos competir, hacer acrobacias o simplemente socializar mientras descendemos montañas en escenarios caóticos.

Por su parte, TerraTech Legion apuesta por la construcción de vehículos de combate en un entorno plagado de enemigos controlados por inteligencia artificial. Su mezcla de acción tipo “bullet heaven” y personalización lo convierte en una propuesta especialmente atractiva para quienes disfrutan creando sus propias máquinas de guerra.

Y un anticipo clásico del mes de mayo: Final Fantasy V

El 5 de mayo se suma al catálogo Final Fantasy V, uno de los títulos más queridos de la saga de Square Enix. Su historia, centrada en los cristales que mantienen el equilibrio del mundo, introduce a un grupo de héroes con destinos entrelazados. El sistema de trabajos y su narrativa clásica siguen siendo, a día de hoy, elementos muy valorados por los aficionados al RPG.

Pero no todo son incorporaciones. El 30 de abril también marca la salida de varios títulos del catálogo, entre ellos Citizen Sleeper, Dragon Ball Xenoverse 2 o Goat Simulator. Como es habitual, los suscriptores pueden adquirir estos juegos con descuento antes de su retirada definitiva.