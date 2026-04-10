Kiln anuncia su beta abierta: juega gratis al brawler de alfarería del 9 al 12 de abril

Gustavo Maeso 10 ABR 2026 - 15:45h.

La prueba abierta del party brawler de cerámica estará disponible hasta el 12 de abril por la mañana en España

Un faro que cobra vida: así es Keeper, el nuevo juego de Double Fine

Compartir







Kiln, lo nuevo de Double Fine Productions, ha activado su Beta Abierta en Steam y, con ello, abre la puerta a que cualquier jugador pueda probar una parte del juego, medir el pulso de su propuesta multijugador y, de paso, ayudar al estudio a ajustar la experiencia antes del estreno definitivo. La ventana de acceso ya está en marcha desde el 9 de abril a las 19:00 CEST y permanecerá activa hasta el 12 de abril a las 08:59 CEST. Para entrar, basta con solicitar acceso desde su página oficial en Steam.

Kiln es una propuesta muy peculiar. Se trata de un party brawler online centrado en la cerámica, una mezcla poco habitual incluso para un estudio tan dado a las ideas singulares como Double Fine, el estudio de Tim Schafer. En Kiln moldeamos nuestra propia vasija en un torno y esa creación define la “armadura” y el estilo de juego con el que saltamos al combate. La propuesta une creatividad y destrucción en arenas multijugador donde los equipos deben imponerse mientras convierten piezas de barro en herramientas de batalla.

PUEDE INTERESARTE Hades II, Oblivion Remastered o Replaced llegan a Xbox Game Pass en abril

Una beta para poner a prueba su magia online

El estudio independiente presenta esta beta abierta como una oportunidad para que la comunidad conozca una muestra del contenido del juego completo y, al mismo tiempo, contribuya a pulir su componente multijugador. Es una fórmula cada vez más habitual en los títulos competitivos, pero aquí tiene un matiz interesante: Kiln necesita que su sistema de combate, su lectura visual y su identidad jugable funcionen con claridad desde el primer minuto, porque su gran baza es precisamente esa mezcla entre accesibilidad festiva y mecánicas propias.

Cuando un estudio como Double Fine enseña un juego de estas características antes del lanzamiento, lo que busca no es solo volumen de jugadores, sino comprobar si su idea realmente escala en partidas reales, con estilos distintos, ritmos caóticos y decisiones improvisadas. En un género donde la diversión depende mucho de cómo se siente cada encuentro, la respuesta del público puede ser tan importante como cualquier test interno. Esa intención de afinar el equilibrio y el rendimiento de la experiencia online también ha quedado reflejada en la comunicación oficial que acompaña a la beta.

PUEDE INTERESARTE Grim Fandango, Day of the Tentacle y Full Throttle llegarían a PS5

Cerámica, combate y personalidad

Lo más atractivo de Kiln sigue siendo su premisa. Double Fine lo define como un juego multijugador online de alfarería y acción por equipos, en el que el tamaño y la forma de las piezas que esculpimos determinan el tipo de personaje que llevamos al enfrentamiento.

También conviene situar el proyecto dentro de la trayectoria del estudio. Double Fine Productions, fundado en 2000 y conocido por su sello creativo, ha construido buena parte de su reputación apostando por ideas de autor, humor visual y diseños con personalidad. Ver a la compañía entrar en el terreno del multijugador con una propuesta tan poco ortodoxa encaja, de hecho, bastante bien con su historial. El juego apunta a modos por equipos y mapas específicos para ese planteamiento competitivo. Uno de los ejemplos mostrados por Double Fine ha sido Quench, un modo 4v4, dentro del mapa Athena’s War Room, señal de que el estudio ya está enseñando piezas concretas de su estructura jugable para que la comunidad entienda cómo se organiza cada partida.

Cómo acceder a la beta

Para participar en esta Beta Abierta de Kiln en Steam, los jugadores deben entrar en la ficha del juego y pulsar el botón “Solicitar acceso a la beta”. La prueba es exclusiva de Steam, algo que Double Fine ya había adelantado en comunicaciones previas sobre el calendario del juego. Además, hay un incentivo adicional pensado para empujar a los curiosos a dar el salto: quienes jueguen durante esta beta recibirán un trofeo de participación dentro del juego.

La beta llega, además, a solo unos días del desembarco completo del juego. Kiln tiene previsto su lanzamiento para el 23 de abril de 2026, y no se quedará solo en PC: Double Fine ha confirmado su llegada a Xbox Series X|S, Xbox on PC, PlayStation 5 y Steam. En Steam ya están activas las reservas.