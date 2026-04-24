Tears of Metal llegará a Xbox Series X|S y Game Pass con su roguelike medieval cooperativo

Gustavo Maeso 24 ABR 2026 - 16:31h.

Paper Cult confirma nuevas plataformas tras el ID@Xbox Showcase y el acceso anticipado sigue previsto para esta primavera de 2026

Los juegos de Xbox Game Pass de finales de abril: Kiln, Aphelion o Vampire Crawlers

Compartir







El estudio canadiense Paper Cult ha confirmado que Tears of Metal también se lanzará en Xbox Series X|S, Xbox en PC, Microsoft Store y Game Pass desde el primer día, además de su versión ya prevista para Steam. El anuncio se realizó durante el ID@Xbox Spring Showcase 2026, donde se mostró un nuevo tráiler con una pista inédita de la banda sonora.

Nos encontramos ante un hack-and-slash roguelike cooperativo de ambientación medieval que nos invita a reconquistar una isla junto a un batallón escocés. La premisa es directa, pero poderosa: un misterioso Meteorito del Dragón ha traído invasores, poderes peligrosos y una guerra que transformará cada incursión en una batalla por la supervivencia.

PUEDE INTERESARTE La nueva Xbox, todo lo que ha cambiado Asha Sharma en sólo dos meses

Una reconquista a golpe de acero

En Tears of Metal, avanzaremos por grandes campos de batalla repletos de enemigos, tanto en solitario como en cooperativo. La propuesta mezcla el combate de masas propio del musou con la progresión imprevisible del roguelike: cada campaña nos ofrecerá nuevas combinaciones de poderes, objetivos y artefactos, obligándonos a improvisar sobre la marcha.

PUEDE INTERESARTE Los 10 videojuegos top de PS5, Switch 2 o Xbox sin fecha para 2026

Uno de los grandes atractivos será su sistema de construcción de “builds”. Paper Cult promete más de cien artefactos, varios héroes jugables y mejoras capaces de convertir cada intento en una experiencia distinta. En otras palabras, no solo se tratará de golpear más fuerte, sino de encontrar sinergias, asumir riesgos y decidir qué tipo de ejército queremos liderar.

Soldados que crecen entre campañas

La progresión no terminará al caer en combate. Nuestros soldados podrán ganar habilidades permanentes entre campañas, convertirse en unidades cada vez más valiosas y acompañarnos en futuras ofensivas. Esta capa estratégica añade un punto de apego: no estaremos controlando simples extras en pantalla, sino tropas que evolucionan y pueden marcar la diferencia cuando el campo de batalla se complica.

También podremos expandir nuestro asentamiento para desbloquear tiendas, mejoras permanentes y desafíos más exigentes con mejores recompensas. Esta estructura apunta a un bucle muy reconocible para los fans del género: combatir, mejorar, desbloquear y volver a intentarlo con más herramientas.

Cooperativo, secretos y más de 45 entornos

Paper Cult ha confirmado que el juego contará con más de 45 entornos diseñados a mano, además de objetivos especiales, cosméticos, personajes desbloqueables, combos y secretos repartidos por escenarios devastados por la guerra. El cooperativo será una pieza clave: podremos invitar a amigos a nuestra campaña y compartir la gloria —o el desastre— de cada expedición.

El contexto también juega a su favor. Según Xbox, Tears of Metal llegará “próximamente” a Xbox Series X|S, Xbox en PC y Game Pass, con soporte para Xbox Play Anywhere, una función especialmente interesante para quienes alternan entre consola y PC.

Acceso anticipado inminente

El acceso anticipado de Tears of Metal sigue previsto para primavera de 2026, por lo que parece que llegará de manera inminente, aunque por ahora no hay fecha exacta. En Steam, el título aparece fechado para 2026 y figura con Paper Cult como desarrollador y editor.

Para quienes buscamos acción cooperativa, progresión con peso y combates multitudinarios con sabor medieval, Tears of Metal se perfila como uno de esos indies a seguir de cerca. Y con su llegada confirmada a Game Pass desde el primer día, su batallón escocés tendrá muchas más puertas abiertas para reclutar jugadores.