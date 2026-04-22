Los 10 videojuegos top de PS5, Switch 2 o Xbox sin fecha para 2026

Juan Pérez 22 ABR 2026 - 11:41h.

Fable es uno de los más sonados con fecha pendiente para otoño

Hidetaka Miyazaki explica todo lo que debes saber de The Duskbloods para Switch 2

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El reciente anuncio de Splatoon Raiders como escaparate veraniego para NIntendo Switch 2 despierta todo un baúl de juegos pendientes de fecha de entre los anunciados para 2026. Con el ojo clínico puesto en todas las plataformas y consolas, las ganas de saber qué esconde cada compañía en los próximos eventos es la alfombra directa para entender cómo afronta cada casa el mes de junio.

La gran lista de los mejores juegos del año una vez superado el primer tramo tiene en GTA VI al gran valedor, pero con la mira puesta en los eventos veraniegos de cara a sorpresas, hay muchos todavía sin día de lanzamiento. Por eso plantear una lista con los descubrimientos pendientes es dar un primer paso para entender qué queda pendiente y cuánta expectativa guarda cada juego para este año.

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Fable

Con los rumores desmentidos de un retraso, Fable puede ser uno de los mejores juegos sin fecha certificada para este año con lo que eso conlleva para el hype. La única confirmación hasta ahora es la aparición en otoño en uno de los mundos abiertos más ambiciosos hasta la fecha en la ficción. A ver cuánto se distancia de GTA VI.

Fire Emblem: Fortune's Weave

El único gran interrogante de la Nintendo Switch 2 de entre los juegos anunciados pasa por el mimo a la táctica de Fire Emblem. Lo nuevo de Intelligent Systems puede caer en cualquier momento del verano tras ver cómo está el calendario actual de la consola. Sólo falta conocer cuánta conexión hay con Three Houses para desplegar por completo el universo.

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Onimusha: Way of the Sword

Capcom tiene la sartén de la industria por el mango después de un año impoluto con Resident Evil, Monter Hunter Stories 3 y Pragmata, ahora sólo falta cuadrarlo con el regreso de una franquicia tras dos décadas en el cajón. Lejos del remake, el periodo Edo es ahora el foco central de una nueva historia administrada por RE Engine.

The Duskbloods

La carcasa del Bloodborne multijugador PvPvE sigue sin detalles oficiales. El exclusivo de la Nintendo Switch 2 creado por From Software parte del Miyazaki para mantener la estética gótica de juegos anteriores, en este caso para manejar a seres vampíricos que luchan contra humanos y monstruos. El silencio hasta ahora augura un lanzamiento a finales de año.

Witchbrook

El mil veces denominado como el Harry Potter made in Stardew Valley lleva años de desarrollo con retrasos y dudas sobre su lanzamiento final, pero 2026 parece el año definitivo para entrar definitivamente en la escuela de magia. El juego de Chucklefish plantea en la ciudad de Mossport una historia repleta de secretos mientras damos clases de magia después de pasar por un rediseño completo desde el anuncio original, por lo que ahora tiene una perspectiva más isométrica.

Subnautica 2

Los seguidores del survival están de enhorabuena con la secuela de un juegazo que ahora se sumerge bajo el agua. Subnautica 2 amplía la fórmula original para permitir el multijugador cooperativo sin dejar de lado el solitario. El título de Unknown Worlds llega en acceso anticipado en mayo, pero sin día exacto. Y la buena noticia es que después de una polémica inicial con el editor, no tendrá pases de batalla ni microtransacciones.

Captain Tsubasa 2: World Fighters

El reciente anuncio de la segunda entrega del juego de Captain Tsubasa eleva a 110 personajes jugables esta alternativa del simulador de fútbol con tiros surrealistas anclado al anime y al manga. Con nuevo sistema de físicas, el juego de Tamsoft y Bandai Namco llega a todas las plataformas con nuevos super movimientos defensivos para darle un plus a porteros y defensas.

Kena: Scars of Kasmora

Tras el anuncio de la llegada de la primera entrega a Switch 2, Kena amplía su universo con otra mecánica para la secuela creada por Ember Lab. Con el planteamiento para mediados de 2026, la historia cambia para colocar a la guía espiritual en un nuevo entorno, una región desértica encerrada en una maldición.

Castlevania: Belmont's Curse

Konami rescata una de sus franquicias más relevantes para sacar a relucir el 2.5D con un clásico creado en 8 y 16 bits pero con el uso de la tecnología actual. Con todas las plataformas acivadas, la historia pasa por redescubrir un castillo de Drácula que cambia con cada acercamiento. Está planteado para octubre de 2026 sin fecha exacta.

Lords of the Fallen 2

Es uno de los grandes juegos filtrados por bill-bil kun después de la aparición del original en el PS Plus, una secuela pra el reboot con uno de los desafíos más sonados con el apellido soulslike. La mecánica de los dos mundos plantea una arquitectura mucho más ambiciosa tal y como ha comentado Dan Regan, diseñador de sistemas jefe de CI Games. Él mismo ha dejado caer que puede llegar en agosto.

Game of Thrones: War for Westeros, Demon Bluff, The Occultist, Tomb Raider: Legacy of Atlantis o Neverway son otros de los juegos interesantes del resto del año, así como ReVamp, Kingdom Rush 6 o Prelude Dark Pain pueden llegar pero todavía no tienen confirmación exacta para 2026, por lo que quizás lleguen en 2027.