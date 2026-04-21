El calendario de Switch 2 en 2026 tras la confirmación de Splatoon Raiders

Juan Pérez 21 ABR 2026 - 16:31h.

El único anunciado pendiente es Fire Emblem: Fortune's Weave

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La semana no oficial de Nintendo con casi una decena de juegos clasificados entre filtraciones y rumores deja ahora el primer invitado especial para el resto del calendario oficial de la Switch 2 para 2026. La confirmación de Splatoon Raiders para el jueves 23 de julio amplía las posibilidades de la consola con una de las interrogantes del año a la vez que deja muy claro cuáles son los planes para otros tantos juegos pendiente de fecha de lanzamiento.

La salida al mercado de Tomodachi Life: Vida de ensueño este pasado 16 de abril parece haber desbloqueado una casilla dentro de Nintendo para colocar otro título en el horizonte con el consiguiente efecto en la comunidad. El bombardeo de expectativas con su correspondiente lluvia de reservas es parte del fan de la saga de cara al nuevo Splatoon Raiders, aunque en esta ocasión con una perspectiva diferente enfocada en el single-player.

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El shooter pasa ahora a ser una búsqueda de tesoros enfocada en un jugador para pintar enemigos en las misteriosas islas Spirhalite. Las hordas de criaturas marinas es sólo la primera ventana de enfrentamientos para un planteamiento único ahora en Switch 2 que cambia el modelo y moldea el horizonte con todos los juegos que están pendientes, además de cerrar una horquilla de tiempo para los restantes.

Por ahora el 8 de mayo parece un día fundamental en la compañía por lo que significa la jornada del informe financiero de Nintendo, pero a sabiendas de este nuevo anuncio lo lógico es no tener novedades hasta entonces. A veces hay algún destello en estas publicaciones como la ventana de lanzamiento de algún juego concreto para un cuatrimestre del año, pero no suele haber tantos detalles.

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Por ahora el marco de los tres próximos meses está enfocado en tres juegos: Yoshi and the Misterious Book, Rhythm Heaven Groove y Splatoon Raiders.

Yoshi and the Misterious Book (21 de mayo)

Rhythm Heaven Groove (2 de julio)

Splatoon Raiders (23 de julio)

A partir de ahí todo pasa por confiar en las filtraciones y en juegos pendientes. Algunos de menos interés están clasificados por los sistemas reguladores de algunas regiones. Marvel's Guardians of the Galaxy y Diablo 4: Lord of the Hatred son algunos de ellos, pero el futuro de la Switch 2 ofrece mucho más, lo que pasa es que toca esperar. Si ahora se anuncia lo de julio, lo lógico es suponer que los anuncios de agosto llegarán el próximo mes, o seguramente en los eventos del 'No E3' con el Nintendo Direct y quizás en el Summer Game Fest

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El destello de ese supuesto Nintendo Direct de junio tiene muchas aristas, pero Fire Emblem: Fortune's Weave puede abrir perfectamente el evento para colocar una fecha definitiva, y todo apunta al mes de agosto. No por nada, simplemente porque es un juego anunciado desde hace bastante tiempo, y todos los demás han caído con fechas cercanas, por lo que tiene muchas probabilidades para llegar en pleno verano.

A partir de ahí toca soñar con juegos planteados como Indiana Jones y el Gran Círculo, Profesor Leyton o The Duskbloods, este último el más sonado de todos por la exclusividad absoluta para Switch 2 de lo nuevo de From Software. También hay juegos interesantes planteados como estos:

Mixtape (17 de mayo)

Final Fantasy VIi: Rebirth (6 de junio)

Denshattack! (17 de junio)

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (18 de junio)

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (9 de julio)

En ese horizonte está la ensoñación de las dos filtraciones de Natethehate con el supuesto anuncio de Starfox y del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, dos nombres para ampliar el sello de un 2026 muy interesante para la Switch 2.