Gustavo Maeso 16 ABR 2026 - 18:06h.

Los videojuegos también pueden transmitir paz y tranquilidad como Pokémon Pokopia o Animal Crossing

Tomodachi Life: Una vida de ensueño Direct desvela todas las posibilidades del simulador social

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Hay sitio para todo tipo de propuestas, géneros y jugadores en el vasto universo de los videojuegos. Hay títulos desafiantes y competitivos, de ritmos trepidantes y que nos hacen quemar adrenalina o vivir excitantes experiencias. Pero también hay propuestas tranquilas, calmadas y no competitivas. Esos juegos relajantes, bonitos y poco exigentes son conocidos como 'cozy games', llevan años con nosotros, pero están más de moda que nunca. Nintendo ha aprovechado el lanzamiento de Tomodachi Live: Una vida de ensueño para hablar de este fenómeno en una interesante charla donde también sacó pecho de otros títulos recientes de su catálogo como Pokémon Pokopia o Animal Crossing: New Horizons.

En la charla participaron Eduardo Jáuregui, profesor de main fullness y autor del libro 'Playfulness: despierta tu lado lúdico', Alba Sanvez, una conocida creadora de 'contenido cozy' y Andrea Compton, comunicadora y comentarista cultural. Todos ellos han hablado sobre su experiencia con estos juegos y, sobre todo, la necesidad de nuestra estresante vida actual de parar o refugiarse en este tipo de actividades calmadas y que nos obligan a enfocarnos.

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'Islas refugio' para desconectar y enfocarnos

Eduardo Jaúregui ponía el acento en la falta del apartado competitivo de estos juegos: "A nosotros nos parece algo increíble, pero hay sociedades donde no existe el concepto de juego competitivo. Nosotros siempre le solemos buscar el lado de competición a cualquier juego y este tipo de productos va a la contra". Eduardo también resaltaba el concepto de 'isla' o 'refugio' que suelen encarnar estos títulos: "Me llama la atención que estos juegos siempre se sitúen en islas. Son islas refugio. Pero aunque parece que nos apartemos a una 'isla' virtual a desconectar del mundo, en realidad lo que hacen estos juegos es que nos ayudan a ordenarlo, ns ayudan a enfocarnos. Y esto es muy necesario".

La comunicadora Andrea Compton compartió una anécdota personal: "Mi pueblo, donde yo vivía, era muy pequeño. Y ese era mi pequeño mundo de paz, no necesitaba uno virtual. Podía salir a la naturaleza y estar sola y desconectar. Pero mi hermana pequeña sí que era adicta a los cozy games, sólo juega a estos juegos. Y creo que ahora son absolutamente necesarios porque estamos locos de atar". Además, cuando Andrea llegó a la capital todo cambió: "Cuando vine a Madrid no encontraba ese refugio para evadirme, desconectar y encontrar mi creatividad. Pero lo encontré en estos juegos, que me producen una sensación parecida a cuando te pones música en los auriculares y te aíslan del ruido. Necesitamos encontrar estos refugios para poder ser creativos".

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Para Alba Sanvez estos juegos son muy necesarios: "En esta vida tan rápida son imprescindibles. Yo he jugado siempre a videojuegos y me dedicaba a plantar zanahorias en cualquier juego que me lo permitía. Y cuando descubrí un juego que me permitía hacer eso todo el rato y además sin sentirme culpable por no estar atendiendo los objetivos principales, entonces me enamoré". Alba afirma que le encanta "entrar en un mundo lento y tranquilo, un mundo virtual que te da paz, donde haces tareas cotidianas y tranquilas".

Eduardo Jaúregui es profesor de mind fullness, una disciplina que invita a enfocar y poner la atención en una sola cosa y que invita a la meditación. Pero él entiende que la meditación no es para todo el mundo, por eso invita a jugar este tipo de juegos que presenta como un camino intermedio: "Son un punto intermedio, sin llegar a la meditación más profunda. Nos consigue llevar a un estado óptimo de conciencia, en la que estás concentrado en una sola cosa: en plantar tu zanahoria y nada más. Estás tan metido que se te olvida todo lo demás, que es el objetivo".

Andrea Compton: "Tenemos que exigir una vida cozy"

Estos cozy games también suelen ir de la mano de escenarios rodeados de naturaleza, ya que asociamos los espacios verdes y naturales con la calma y la asuencia de ruido y estrés. Alba afirmaba que "la naturaleza y las cosas bonitas, van de la mano de estos juegos que buscan tener paz. Y lo consiguen, yo me lo pongo de fondo para trabajar. Es como el ASMR. Mi ruido blanco es gente construyendo cosas en Pokémon Pokopia".

Andrea Compton estaba de acuerdo, pero hacía una reivindicación: "está muy bien acceder a estos juegos cozy para sentirnos en la naturaleza y encontrar paz, pero tenemos que exigir también una vida cozy. Parar, buscar la naturaleza, aunque sea un parque en el barrio, olvidarnos del reloj y de los transportes que no llegan a su hora." Además destacó uno de sus elementos favoritos del nuevo lanzamiento de Nitnendo: "Tomodachi Life es una maravilla porque es ficción y yo me puedo crear mi propia vida, mi propia trama con mis ídolos e intentar ligar con ellos y a ver si sale bien o no".

Ya está disponible el videojuego Tomodachi Life: Una vida de ensueño para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, que marca el regreso de la serie después de más de diez años del lanzamiento del juego original.