El remake de Assassin’s Creed Black Flag se presenta esta semana

Gustavo Maeso 21 ABR 2026 - 11:52h.

El próximo jueves 23 de abril a las 18:00 tenemos evento de presentación de Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Todo lo que sabemos del remake de Assassin's Creed: Black Flag

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Llevábamos tiempo sin noticias de Assassin’s Creed Black Flag Remake desde que se conociera la noticia de que el título retrasaba su lanzamiento a este 2026. Pero, por fin, ya tenemos novedades: Ubisoft ha confirmado que presentará el juego al mundo en una presentación online este mismo jueves 23 de abril y ya ha compartido su logotipo y título oficial: Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Este próximo jueves 23 de abril Ubisoft organiza un evento propio para mostrar el juego, un evento que se retransmitirá a las 18:00 horas CEST a través de los canales oficiales de Ubisoft en Twitch y Youtube.

Sin duda, se trata de uno de los remakes más esperados de la famosa franquicia, una saga que ya en el año 2023 anunció que la versión original de Assassin’s Creed IV: Black Flag había alcanzado nada menos que los 34 millones de jugadores, reafirmando así su huella entre la comunidad de fans.

La vida pirata, la vida mejor

Hablar de Assassin’s Creed IV: Black Flag es recordar uno de esos momentos en los que una saga decide romper sus propias reglas para reinventarse. En 2013, cuando la fórmula de Assassin’s Creed empezaba a mostrar signos de fatiga, Ubisoft apostó por virar el foco hacia la vida pirata en el Caribe del siglo XVIII, poniendo en el centro a Edward Kenway, un protagonista más ambiguo, menos heroico y profundamente humano. Pero lo verdaderamente revolucionario no fue su narrativa, sino su diseño sistémico: Black Flag convirtió el mar en un espacio jugable tan importante como la tierra, integrando exploración, combate naval, comercio y progresión en un bucle jugable orgánico y adictivo. Esa sensación de libertad, de poder desviarte del objetivo principal para abordar un galeón, cazar tiburones o simplemente dejarte llevar por las olas mientras tu tripulación entonaba shanties, redefinió lo que un mundo abierto podía ser.

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Su influencia se dejó sentir mucho más allá de su propia franquicia. De hecho, Black Flag sentó las bases de un subgénero híbrido que combinaba acción, simulación naval ligera y exploración sandbox, inspirando tanto a Ubisoft (que intentó expandir esa idea con Skull & Bones) como a otros estudios que entendieron el valor de los sistemas interconectados en mundos abiertos. Además, su enfoque en la inmersión ambiental y la narrativa emergente anticipó tendencias que hoy son estándar en la industria: mapas menos guiados, mayor protagonismo del jugador en la construcción de su propia historia y una integración más natural de las actividades secundarias. Incluso dentro de la propia saga, su legado es evidente: títulos posteriores como Assassin’s Creed Origins o Assassin’s Creed Odyssey adoptaron esa filosofía de mundo abierto expansivo y sistémico.