Juan Pérez 21 ABR 2026 - 12:10h.

Todo apunta a que el controller puede ser el primer lanzamiento de los tres anunciados

Valve descarta la Steam Deck 2... por ahora

Compartir







La planificación fallida de la Steam Machine, Half-Life 3 mediante, con los problemas del mercado y la falta de piezas deja un escenario nuevo debido a una filtración propia de Steam de cara a la aparición del nuevo mando. La subida de un vídeo a su propia plataforma revela un encriptado por desvelar que augura el vistazo definitivo al hardware ideal para acompañar la consola de cara a su lanzamiento definitivo.

Mientras Steam rebosa de juegos gratuitos en los últimos días, el sueño de ver pronto la nueva consola sigue presente. El margen de error de los vídeos subidos por Valve en Steam es mínimo a sabiendas de cómo funciona la plataforma en estos casos. La aparición del archivo 'steam_controller_unboxing_2026' trae recuerdos de otra época enlazada a los Half-Life, pero ahora es un gancho de un vídeo que no se puede abrir, pero augura un anuncio exclusivo en los próximos días.

PUEDE INTERESARTE Los 5 juegos gratuitos en Steam que buscan el éxito de Graveyard Keeper

El retraso anunciado por la ausencia de memorias DRAM y NAND en el mercado ha retrasado inevitablemente la aparición de la nueva Steam Machine, pero el plan sigue intacto. Hace unos días algunos analistas adelantaron la llegada de casi 13 toneladas de cargamento etiquetado como 'mandos inalámbricos', y eso casa con el flamante anuncio pendiente de Valve.

El aval continuista para la línea de productos junto al Steam Machine Mini y el Steam Frame deja el nuevo mando como el elemento trascendental de cara a la consola. El Steam Controller 2 puede ser la punta de lanza del proyecto según los primeros rumores, y aunque es raro tener un mando antes que la propia consola, las facilidades para la compatibilidad ayudan a entender esto como un movimiento lógico en la situación actual de Valve. Por ahora el archivo no menciona la consola por lo que todo apunta a darle prioridad al mando del que poco se sabe más allá de que apunta a AMD tanto por la integración como por los sensores.

PUEDE INTERESARTE Legends of the Round Table ya está disponible en Steam: un RPG táctico de la epopeya artúrica

En el bloque de la consola el catálogo pasa por SteamOS como el gran cambio para redistribuir su pack de dispositivos pendientes com el mismo software, por eso el mando puede ser la prioridad para llegar el primero al mercado. A partir de ahí la gran duda es si la Steam Deck 2 tendrá un chip AMD disponible en el mercado para romper con los problemas actuales a pesar de sonar todavía en el largo plazo de 2028 o 2029.

De hecho en el último trimestre de 2025 Lisa SU (CEO de AMD), afirmó que trabajaban mano a mano con Valve para que todo el hardware de 2026 estuviera optimizado para los chips semi-custom de AMD. Eso indica que el mando puede estar diseñado para esa extensión física que lleva la consola y la Steam Deck para evolucionar en un sistema cerrado en hardware, pero que pueda ser abierto en software, la doble vía habitual de Valve.

PUEDE INTERESARTE Las 5 demos más jugadas en el debut del Steam Next Fest de febrero

El pack completo de Valve es el del mando, la consola y el auricular VR antes de la llegada de la Steam Deck 2, los cuatro jinetes del apocalipsis para acompañar no sólo el catálogo completo de Steam, sino los nuevos exclusivos pendientes de anuncio como Deadlock o el nuevo Half-life por anunciar.