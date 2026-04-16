Los 5 juegos gratuitos en Steam que buscan el éxito de Graveyard Keeper

Juan Pérez 16 ABR 2026 - 11:49h.

Desde accesos anticipados a rebajas puntuales

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El pasado 9 de abril Graveyard Keeper entró en la zona de gratuidad sólo durante cuatro días en Steam, y las consecuencias han sido gigantescas para la compañía que el mismo día anunciaba la secuela del juego. Las ventas del DLC del primer título y el escalado de la lista de deseados del nuevo juego han despertado en muchos desarrolladores una estrategia imposible de imaginar que ahora muchos copian con diferentes perspectivas.

El contrapunto a los millones de ventas de Crimson Desert pasa por el estado de los indies, donde algunos inician un viaje hacia la gratuidad en Steam como una estrategia menos habitual, y por eso es tan extraño encontrar casos exitosos como el de Graveyard Keeper. El anuncio de Graveyard Keeper 2 en The Triple-I Initiative (donde también apareció TemTem Pioneer) era sólo el inicio de un plan marcado por el estudio Lazy Bear Games y la distribuidora tinyBuild para subir las expectativas de la nueva entrega, porque el acompañamiento era unt rato preferente a todo el que quisiera saborear el antiguo juego de 2018.

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Tal fue la corriente que el propio CEO de tiniBuild ha confirmado que han regalado millones de copias con esta estrategia, pero los beneficios son sobresalientes porque se han generado casi 250.000 dólares en cinco días sólo por la venta del DLC. La expansión también tenía un precio rebajado, un movimiento consistente, inesperado que sin duda deja una obra maestra encima de la mesa que muchos van a querer copiar. Graveyard Keeper 2 ha conseguido 450.000 apuntados en la lista de deseados, y con esa idea otros toman ventaja para sacar beneficios de algún tipo. Estos son cinco juegos gratuitos actualmente en Steam.

NineHells

NineHells es uno de los títulos que ha eliminado puntualmente el precio de su juego de terror psicológico, un aventura en primera personas donde pasamos a controlar a Davie, un hombre que intenta recuperar sus recuerdos. El dilema es que en ese proceso atraviesa una especie de representación del infierno en una narrativa lineal repleta de suspense y puzles.

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GLOCKTOPUS

Si tienes ganas de controlar a un pulpo con pistola que necesita salir de su acuario, Glocktopus es tu juego. Quizás nadie se ha hecho esa pregunta nunca, pero el tema es que este título envuelto en comedia para abrazar los puzles y la acción propone el uso de los ocho brazos con gadgets para conseguir el fin. Es un indie experimental que quiere dar a conocer el trabajo del estudio, por eso es gratuito. Incluye sigilo, caos y la promesa de unas cuantas inundaciones.

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Unbounded

La quinta opción gratuita es un bullet hell de manual, un shooter cenital donde todo pasa por esquivar proyectiles, acabar con jefes y recolectar mejoras para abrazar el roguelike. Cada jefe derrotado en Unbounded entrega una mejora única, un muro obligatorio para perfeccionar cada run. Ha salido como acceso anticipado para que la comunidad ayude a testear el juego sin necesidad de pago, por lo que el paso del tiempo va a medir su éxito.

Pixel Pile

El estilo Tetris manda en este juego de puzles cuyo objetivo es construir formas concretas más rápido que el rival para así enviarle ataques con efectos que complican su avance. Es un PvP competitivo con una variante similar al famoso Tetris 99 que en este caso también tiene opciones para personalizar las formas de la batalla con varias capas de estrategia previas a la partida.

Focus Knight: Productivity RPG

Este RPG de productividad propone colocar un temporizador para estudiar o trabajar en la vida real, una forma de concentrarnos mientras nuestro personaje de caballero entra en mazmorras y sube de niveles sin necesidad del jugador. Focus Knight: Productivity RPG es una herramienta de utilidad para ayudar a la comunidad a ser más productiva, y además permite tener una mascota virtual.