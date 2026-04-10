Juan Pérez 10 ABR 2026 - 16:59h.

Un retraso, un remake y un trasvase a móviles

La doble pista para concebir un Nintendo Partner Showcase en unos días

Compartir







El secretismo de Level-5 para su evento de este viernes 10 de abril tiene ahora sentido después de los titulares envueltos no sólo en la ruptura con la exclusividad con Nintendo de cara a Profesor Layton, sino con lo que conlleva. Con cerca de 20 años a cuestas en puzles eternos desde DS, 3DS y Switch, ahora la saga pasa a más manos tras una presentación donde hay novedades de contenido para Inazuma Eleven con nuevo lanzamiento, un port a móviles y un reencuentro en forma de remake.

Professor Layton and the New World mantiene la promesa de un lanzamiento en 2026 después de múltiples dudas por la duradera espera desde su último anuncio hasta este, pero todavía no hay ventana ni fecha exacta. Después de cerca de dos décadas de exclusividad con Nintendo la noticia es la ampliación para un espectro mayor de jugadores en su acercamiento a PS5 y Steam, las dos nuevas plataformas que le dan la bienvenida a los misterios de la nueva entrega.

PUEDE INTERESARTE Death By Scrolling llegará a Xbox, PlayStation y Nintendo Switch el 16 de abril

Profesor Layton ahora no será sólo de Nintendo Switch

Con la promesa de una definición alta, una mejora de la iluminación y el lanzamiento simultáneo en Switch 1 y 2, PS5 y Steam, Profesor Layton and the New World es el juego del cambio. La continuación del Futuro Perdido presenta ahora la ciudad de Steam Bison, una zona de Estados Unidos donde la tecnología de vapor ha avanzado incluso superando al Londres conocido dentro de la trama.

PUEDE INTERESARTE Red Dead Redemption apunta a Nintendo Switch 2, PS5 y Xbox Series

De lo conocido destaca el número de acertijos, el más amplio de toda la franquicia, así como la presencia de Jose Hisaishi para la composición del tema principal de la banda sonora. Este es uno de los mayores hitos para los fans de la animación japonesa, porque el artista es uno de los acompañantes habituales de Hayao Miyazaki y de múltiples películas del estudio Ghibli como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke o Mi Vecino Totoro.

Fantasy Life i se pasa móviles

Es difícil administrar las novedades pero sin duda lo de Fantasy Life i: La pequeña ladrona del tiempo es bastante sonado por lo que significa el lanzamiento a móviles con la versión completa. Con la promesa del crossplay, el juego llegará en el verano de 2026 tanto a iOS como a android dentro de un entorno totalmente preparado.

El refuerzo del contenido llega con un DLC gratuito llamado 'El Dragón Primordial' que ya está disponible para presentar una nueva mazmorra de alto nivel y nuevas monturas. En esa oleada de contenido hay algún secreto que se ha dejado entrever con algunos iconos con posibles nuevas profesiones, pero todavía no hay nada confirmado. Y por si fuera poco también habrá una colaboración con Inazuma Eleven para recibir algunas skins de los equipos de fútbol para Fantasy Life.

Holy Horror = Yo-kai

La marca Yo-kai pasa por una evolución natural con la creación de un sucesor espiritual de nombre Holy Horror donde en vez de un niño normal en una ciudad, el protagonista aquí es un chico que vive en una mansión. El reloj mítico pasa ahora a ser una cámara que encuentra el joven Ten Lordland, el joven que debe interactuar con los fantasmas que se enlazan a los objetos cotidianos. Es el primer paso al gameplay con el punto de humor de la saga, un terror liviano y la parte del coleccionismo que mantiene el estilo de la saga.

El nuevo vínculo con Inazuma Eleven y un retraso sonado

Victory Road sigue su camino con un nuevo modo denominado 'Crónicas' que va aparte a la trama principal para hacer una especie de homenaje al significado completo de la saga. Y es que son más de 5.400 personajes en total desde el inicio de la saga hasta el último arco de Ares y Orion. Además del 'Commander Mode' que permite un control más estratégico y Victory Road saldrá en físico pero sólo en Japón, mientras que RE sigue en desarrollo sin fecha prevista.

El caso de Decapolice es el más ambiguo de todo el evento porque se ha invitado a la comunidad a tener algo más de paciencia a pesar de mantener el desarrollo en activo. El mensaje es el de esperar un poco más hasta tener más detalles hasta poder mostrar con soltura el mundo abierto de Decasim, pero la ventana de lanzamiento sigue activa para 2026. El juego ya se retrasó en su momento, allá por septiembre de 2024 a este año, pero las ausencias auguran un bloque de información a corto plazo si verdaderamente llega dentro de poco. Quién sabe si en el Nintendo Direct de junio.